FPÖ - Kaniak gegen Corona-Tests als alleinige Aufgabe der Ärzte

Szekeres offenbar mitten im Wahlkampf gefangen

Wien (OTS) - Ärztekammerpräsident Szekeres hat heute die Forderung aufgestellt, dass die Corona-Testung künftig eine alleinige ärztliche Aufgabe werden soll. FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Gerhard Kaniak lehnt diesen Vorstoß ab: „Die bisherige Regelung soll beibehalten werden. Menschen mit Symptomen sollen auch in Zukunft in einer behördlichen Teststraße oder beim Arzt versorgt werden. Asymptomatische Personen sind bei Apotheken weiterhin gut aufgehoben. Das umfasst auch die Freitestung nach einer Quarantäne.“ Es soll keine Vermischung von Erkrankten und Gesunden geben, zudem sei der Abbau der flächendeckenden Infrastruktur ein Fehler, zumal der mögliche Wiederaufbau für den Herbst dann nicht so leicht möglich wäre, wenn nun die Strukturen rückgebaut würden.

Kaniak zeigt sich auch verwundert, dass nun die Ärztekammer offenbar ausreichend Kapazitäten für Tests habe: „In der Frage der Ausstellung von Befreiungsattesten wurde auf Druck des Ärztekammerpräsidenten die Arbeit und die Verantwortung auf Amts- und Pandemieärzte abgeschoben, wodurch der Zugang der Menschen zu diesen Impfbefreiungen massiv erschwert wurde.“



Die von Szekeres nun geforderte Rückkehr in den "Regelbetrieb" sei durchaus wünschenswert - vor allem bei den Themen Zutritt zu Ordinationen für Ungeimpfte und hausärztliche Besuche. „Darüber hinaus sollte der Kampf für eine Attraktivierung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der immer weiter ausufernden Bürokratie geführt werden, damit sich wieder mehr Ärzte für eine Tätigkeit als Kassen-Arzt begeistern können, anstatt die eigenen Kammermitglieder mit Drohungen und Einschränkungen der freien ärztlichen Beratung zu gängeln“, so FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Gerhard Kaniak an die Adresse des Ärztekammerpräsidenten, der offenbar mitten im Wahlkampf für die Ärztekammerwahl stehe - anders könnten seine heutigen Aussagen nicht interpretiert werden.

Was die Zukunft der Tests generell betrifft, fordert Kaniak, dass diese kostenlos bleiben müssen - und zwar für jeden Bereich, in dem sie gesetzlich vorgeschrieben seien: „Solange die Regierung zu Zutrittstests zwingt, darf kein Mensch in Österreich für seinen Corona-Test zur Kasse gebeten werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at