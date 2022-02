Neubau AT&S R&D Center für Substrat- und Packaging-Lösungen

Leoben (OTS) -



AT&S wächst am Standort Leoben weiter. Als einer der Weltmarktführer

in der hochtechnologischen Mikroelektronikbranche investiert AT&S in

den kommenden Jahren ca. 500 Millionen Euro und wird bis zu 700 neue

Arbeitsplätze schaffen. Herzstück dieses Wachstums ist ein neues R&D

Center für Substrat- und Packaging-Lösungen mit angeschlossener

Kleinserien- und Prototypen-Produktion.



Aufgrund des anhaltenden Nachfrage-Booms im Mikroelektroniksektor

und immer neuer Anforderungen an die Leistungsfähigkeit

elektronischer Systeme wird AT&S einen noch stärkeren Fokus auf

Forschung und Entwicklung richten. Im jüngst von der Europäischen

Union beschlossenen European Chips Act stehen nicht nur die Chips

selbst im Fokus, sondern die gesamte, kritische Wertschöpfungskette.



AT&S deckt hier den Teil Substrate und so genannten "advanced

packages" ab. Unternehmen wie AT&S können innovative Lösungen mit

einem deutlich stärkeren Fokus für Europa wirtschaftlich realisieren

und damit zur digitalen Souveränität Europas einen wertvollen

Beitrag leisten.



Datum: 3.3.2022, 14:00 - 15:30 Uhr



Ort:

AT&S Headquarters Bitte folgen Sie vor Ort den

Beschilderungen zum Parkplatz.

Fabriksgasse 13, 8700 Leoben/Hinterberg



Rückfragen & Kontakt:

Gerald Reischl

Director Communications & PR

Tel.: 03842 200 4252

Mobil: 0664 8859 2452

g.reischl @ ats.net