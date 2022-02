ÖJC unterzeichnet Kooperationsabkommen mit Journalistenverband der Vereinigten Arabischen Emirate

Neue Plattform für Dialog und Zusammenarbeit zwischen Österreich und den Golfstaaten

Wien/Dubai (OTS) - Der Österreichische Journalist*innen Club (ÖJC) hat eine neue, interessante Kooperation abgeschlossen: In Dubai wurde eine bilaterale Partnerschaft mit der Journalist Association of the United Arab Emirates (JAUAE), unterzeichnet. Die Zusammenarbeit wurde anlässlich einer ÖJC-Studienreise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Dezember des Vorjahres vereinbart.

Kern dieses Memorandums ist laut Artikel 4 des Abkommens, dass man „den Mitgliedern der jeweils anderen Seite bei Recherchen mit Rat und Tat zur Seite stehen“ wird. Gleichzeitig werden auch jeweils benötigte Informationen und Hilfeleistungen gewährt, soweit es die Gesetze des jeweiligen Landes und die diesbezüglichen Bestimmungen der Europäischen Union zulassen.

Unterschrieben wurde dieses Kooperationsabkommen von Mag. Christian Stöger, Vizepräsident und Außenbeauftragter des ÖJC, und dem Vorstandsvorsitzenden der JAUAE, Mohamed Al Hammadi. Ziel ist eine strategische Partnerschaft beider Organisationen, aus der eine langfristig wirksame Plattform für Dialog und Zusammenarbeit zwischen zwei doch sehr unterschiedlichen Welten entstehen soll.

ÖJC-Präsident Oswald Klotz begrüßt dieses Abkommen sehr, legt aber in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, dass der ÖJC „gerade in jenen Staaten Kontakte sucht, die in Sachen Pressefreiheit nicht gerade Musterschüler sind“. So bestehen schon seit vielen Jahren professionelle Beziehungen zu Journalisten- und Medienorganisationen in China und Russland.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalist*innen Club (ÖJC)

Ing. Barbara Meister, MA

Generalsekretärin

+43 1 9828555

office @ oejc.at

www.oejc.at