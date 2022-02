Einladung zum Dreh- und Fototermin: "Der Steirerball 2022 zieht um – per Fiaker zum Wiener Rathaus"

Am Faschingsdienstag ist es soweit: Der Steirerball 2022 zieht um.

Wien (OTS) - Am 1. März 2022 lädt der Verein der Steirer in Wien Freunde der Steiermark und Freunde des Steirerballs ein, beim bunten Umzug dabei zu sein: Mit Fiakern geht es von der Wiener Hofburg über den Ring zur neuen Veranstaltungslocation, dem Wiener Rathaus. Dort wird der Steirerball 2022 erstmals als Frühlingsball am Samstag, 14. Mai 2022, stattfinden.



Der Verein der Steirer lädt Sie herzlich ein, mitten im Herzen Wiens am Faschingsdienstag, 1. März 2022, mehr über die neue Location des SteirerFrühlingsBalls zu erfahren und köstliche steirische Krapfen zu verkosten.



Vor Ort anwesend sind:

• Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien

• Elisabeth Hakel, Obmann-Stellvertreterin

• MMag. Edith Müller, Obmann-Stellvertreterin

sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins der Steirer in Wien



Weiters vor Ort sind:

• Claudia Eichler, Tanzschule Eichler

• Fritz Kristoferitsch, Band „Die Edlseer“



Zeit und Ort:

Faschingsdienstag, 1. März 2022

10:00 Uhr: Treffpunkt vor der Wiener Hofburg am Heldenplatz

10:10 Uhr: Abmarsch Richtung Wiener Rathaus

10:45 Uhr: Ankunft beim Wiener Rathaus

11:00 Uhr: Dreh- und Fototermin vor dem Wiener Rathaus (Ecke Rathausplatz/Felderstraße)



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise info @ foggensteiner.at entgegen.

Einladung zum Dreh- und Fototermin: "Der Steirerball 2022 zieht um – per Fiaker zum Wiener Rathaus"

Datum: 01.03.2022, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Rathausplatz/Ecke Felderstraße

Wien, Österreich

Url: https://steirerball.com/

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

6., Mariahilfer Straße 51/2.Stg./2.Stock/Top 5

Tel. 01-712 12 00

info @ foggensteiner.at