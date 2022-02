New Kinpo Group validiert seine 5G NR Sub-6 GHz RU beim O-RAN Global PlugFest 2021

Taipei (ots/PRNewswire) - Die New Kinpo Group hat ihre 5G NR Radio Unit (RU) beim O-RAN Global PlugFest 2021 vorgestellt und die RU wurde dort erfolgreich einer umfassenden Prüfung unterzogen. Damit wurde eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Einführung auf den internationalen 5G NR-Markt erreicht. Das führende Unternehmen für drahtlose Kommunikationstechnologie hat sich in den letzten Jahren auf die Entwicklung von 5G NR-Basisstationen spezialisiert. Seine neu eingeführte 5G NR Sub-6-GHz-Indoor-RU ist nicht nur mit den 3GPP R15- und Option 7.2-Spezifikationen konform, sondern unterstützt auch das n78-Band.

Das von der O-RAN ALLIANCE organisierte O-RAN Global PlugFest am [Datum] wurde ins Leben gerufen, um die Konformität, End-to-End-Performance, Infrastruktursicherheit sowie herstellerübergreifende Interoperabilität von O-RAN-basierten Netzwerkausrüstungen durch Tests zu bestätigen. O-RAN bietet Betreibern mehr Flexibilität bei der Bereitstellung von 5G-Netzwerken und es eröffnet Geschäftsmöglichkeiten für White-Box-Lösungen.

„Unsere erfolgreiche Demonstration im Rahmen des O-RAN PlugFest ist eine große Bestätigung und ein Ansporn für unser Team von Technikern. Wir haben es der umfangreichen Erfahrung in den Bereichen RAN und drahtlose Netzwerkprodukte und dem Design-Know-how unseres Teams zu verdanken, dass wir alle Tests bestehen konnten", kommentierte Jesica Pan, Chief Marketing Officer der New Kinpo Group. Neben der ersten Sub-6-GHz-Indoor-RU plant die New Kinpo Group, in Zukunft auch mmWave- und Outdoor-RUs auf den Markt zu bringen, die den Anforderungen privater und öffentlicher Netze sowie verschiedener 5G NR-Anwendungsfälle gerecht werden.

Jerry Li, Broadband Product Line Manager der New Kinpo Group, weist darauf hin, dass die O-RAN-Architektur den Kunden mehr Produktoptionen bietet und die Beschaffungs- und Betriebskosten reduziert. Die New Kinpo Group setzt die von NXP Semiconductors und Metanoia Communications entwickelten SoC- und Digital Front-End (DFE)-Prozessoren ein und hat erfolgreich ein optimiertes O-RAN-konformes RU-Produkt entwickelt, das die Vorteile ASIC-basierter Lösungen nutzt. Ein solches Produkt kann den Stromverbrauch des Systems erheblich senken, bietet aber die hohe Effizienz von 5G NR, und ermöglicht Einsparungen bei Strom und Abwärme. Dadurch können Betreiber und Systemintegratoren ihre Installations- und Betriebskosten senken.

Pan schloss: „Die New Kinpo Group wird auch in Zukunft an den Veranstaltungen des O-RAN PlugFests teilnehmen, um seine 5G NR RU-Produkte einem internationalen Markt vorzustellen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1748779/New_Kinpo_Group_at_the_O_RAN_Global_PlugFest_2021.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Frau Jo Yeh,

Jo_yeh @ kinpogroup.com