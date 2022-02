Lesung „Mein Bergsteigerleben“ im Bezirksmuseum 13

Anmeldung für 22. Februar: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Bis Mittwoch, 29. Juni, ist die im Jänner im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) eröffnete Sonder-Ausstellung über den Alpinisten Fritz Moravec (1922 – 1997) zu besichtigen. Die Schau hat das Motto „Bergsteigen als Berufung – 100 Jahre Fritz Moravec“ und wird durch 5 Veranstaltungen ergänzt. Der nächste Termin: Am Dienstag, 22. Februar, liest Ronald Seboth aus den vielfältigen Publikationen von Fritz Moravec. Um 19.00 Uhr geht der spannende Rezitationsabend los. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum sind willkommen. Die Zuhörerschaft wird um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben ersucht. Ab sofort nimmt das ehrenamtlich engagierte Museumsteam Anmeldungen zu der Lesung mit dem Titel „Mein Bergsteigerleben“ entgegen: E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at oder Telefon 877 76 88 (Mittwoch/Samstag: Nachmittag).

In seiner Bergsteiger-Karriere stand Fritz Moravec auf Gipfeln in aller Welt. 1956 hat der renommierte Wiener Alpinist gemeinsam mit 2 Bergsteiger-Kollegen erstmals den über 8000 Meter hohen Gasherbrum II bestiegen. Der Gipfelstürmer hat seine große Begeisterung für das Gebirge gerne an junge Menschen weitergegeben. Als Vortragender, als Verfasser alpiner Schiften sowie als Gestalter von TV-Filmen ist der stete Förderer der Bergsteiger-Jugend ebenfalls in guter Erinnerung. Mehr Infos: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Fritz_Moravec.

Ein Besuch der Sonder-Ausstellung „Bergsteigen als Berufung“ ist jeweils am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) möglich. Zu sehen gibt es Bildmaterial, Ausrüstungsgegenstände und andere Exponate. Die Familie von Fritz Moravec hat die Schau zusammengestellt. Gesperrt ist das Bezirksmuseum Hietzing immer an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Weitere Angaben im Internet: www.bezirksmuseum.at.



