Großes Tennis im Kino: Cineplexx VIP Event mit hochrangigen Gästen zur Premiere von „King Richard“

6-fach Oscar-nominierter Film mit Will Smith in der Hauptrolle

Cineplexx lud gemeinsam mit dem Österreichischen Tennisverband in Kooperation mit Constantin-Film zur Premiere in die Millennium City

ÖTV-Präsident Martin Ohneberg, Alexander Antonitsch, Stefan Koubek und Olympia-Ass im Rollstuhl-Tennis Nico Langmann waren vom Film beeindruckt

Previews ab 24. Februar und viele weitere Oscar-Anwärter jetzt bei Cineplexx auf der großen Leinwand

Spiel, Satz & Sieg! Denkt man an großes Tennis, fallen einem unweigerlich die beiden Schwestern Serena und Venus Williams ein. Eine Erfolgskarriere mit Film- und sogar Oscar-Potential. Grund genug für Regisseur Reinaldo Marcus Green den Weg bis zum großen Durchbruch der talentierten Schwestern in einen Film zu verpacken und Einblicke zu gewähren, wie sie durch das Coaching ihres Vaters Richard William zu gefeierten Tennis-Ikonen wurden. Gesagt – getan: „King Richard“, nominiert für sechs Oscars, ist einer der vielversprechendsten Filme des Jahres. Schon die Star-Besetzung mit Will Smith in der Hauptrolle und die ausgezeichnete Filmbewertung lässt aufhorchen.

Kein Wunder also, dass zahlreiche prominente Gäste der Einladung des Filmverleihs Constantin-Film gemeinsam mit Kinomarktführer Cineplexx und dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV) zum exklusiven VIP Event folgten, bei der sie Hollywoodstar Will Smith als „Richard William“ auf der großen Kinoleinwand noch vor offiziellem Kinostart bewundern konnten. Sichtlich begeistert zeigten sich die anwesenden Gäste, darunter der neue ÖTV-Präsident Martin Ohneberg, die ehemaligen Tennisprofis Alexander Antonitsch und Stefan Koubek, WTV-Präsident Christian Barkmann, die Bankerin Michaela Rammel, Unternehmer Sven Krumpel, uvm. „Man muss kein Tennisprofi sein, um Gefallen an diesem Film zu finden. King Richard ist wirklich gelungen und hat auch sehr gute Karten, das Rennen um den ‚besten Film‘ bei den diesjährigen Academy Awards zu machen. Wir sind uns sicher, dass der Film bestens bei unserem Publikum ankommen wird, und wünschen schon jetzt gute Unterhaltung“, so Christof Papousek, CFO/Co-Gesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe und selbst Präsident der traditionellen Hietzinger Tennisvereinigung. „Es ist wunderbar, nach so langer Zeit der Pandemie-bedingten Einschränkungen, dem Publikum bei tollen Events das Gesamterlebnis Kino wieder nahebringen zu können“, freut sich Papousek.

Kinofans müssen nicht mehr lange warten: Schon ab 24. Februar ist „King Richard“ in allen Cineplexx Standorten zu sehen.

And the winner is... Oscar-nominierte Filme bei Cineplexx

Bald ist es wieder soweit und die begehrten Oscars werden verliehen. „Nightmare Alley“, „Licorice Pizza“, „Belfast“ (24.2.) und „King Richard“ (24.2.) haben große Chancen einen der begehrtesten Filmpreise zu gewinnen – Cineplexx versprüht schon jetzt Oscar-Fieber und zeigt die nominierten Filme in ausgewählten Kinos. Das komplette Kinoprogramm gibt es auf www.cineplexx.at.

Gemeinsam sicher ins Kino

Die Gesundheit unserer Gäste und die unserer Kino-Teams hat oberste Priorität. Details zu den aktuellen Maßnahmen in den Bundesländern finden Sie unter www.cineplexx.at/sicher-ins-kino.

Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema und danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung von Kino-Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben.

Der erfolgreiche Expansionskurs hält kontinuierlich an: Durch den Kauf der UCI Kinowelt 2019 wurden auch die damit verbundenen drei Standorte in Österreich Teil der Cineplexx Kinobetriebe. 2019 und 2020 ging außerdem die Expansion im SEE-Bereich mit 5 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Dank umfangreicher Renovierung des Cineplexx Millennium City in 2020, die nicht nur Wiens erstes MX4D Kino, sondern auch den ICTA EMEA Award 2020 in der Kategorie „Beste Kino-Modernisierung“ brachte, befindet sich in der Bundeshauptstadt nun das modernste Kino Österreichs. Die letzten Expansionsschritte erfolgten im September 2021 mit der Neueröffnung des Cineplexx Weiz, dem nun 5. Kinostandort in der Steiermark und dem Cineplexx ALGO in Meran, dem 2. Standort in Südtirol, Italien.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 – vor der COVID-19 Pandemie – begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

