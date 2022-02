Neßler/Grüne erleichtert über neue niederschwellige psychosoziale Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Alarmierende Zahlen von Rat auf Draht zeigen Wichtigkeit von „Gesund aus der Krise“ zur psychosozialen Versorgung

Wien (OTS) - „Die Zahlen, die wir zur psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen seit Pandemiebeginn hören, sind alarmierend. Darum ist klar, dass wir nicht nur die wirtschaftlichen Folgen der Covid-Krise sehen dürfen, sondern genauso die psychosozialen Folgen angehen müssen. Das wird nun mit dem Projekt ,Gesund aus der Krise‘ angestoßen“, ist die Jugendsprecherin der Grünen, Barbara Neßler, erfreut darüber, dass das Projekt nun in die Gänge kommt.

Je länger die Krise dauert, desto belastender sei die Situation für junge Menschen. Zahlen von „Rat auf Draht“ von 2021 zeigen ein Plus von 144 Prozent bei Schlafstörungen, eine Zunahme von Essstörungen von 52,7 Prozent und eine vermehrte Überforderung in der Schule von 205,8 Prozent. Ängste vor Verlust von Angehörigen oder Freund*innen und die Einsamkeit seien stark in den Vordergrund gerückt und haben frühere typische Teenagersorgen an der Spitze abgelöst. Insgesamt sei das Risiko für psychische Auffälligkeiten bei Jugendlichen auf rund 31 Prozent gestiegen, das sind 480.000 Betroffene.

Daher drängt Neßler auf eine schnelle Umsetzung des neuen Projekts: „Nationale und internationale Studien zeigen, dass es im Bereich der psychosozialen Gesundheit von jungen Menschen eine niederschwellige und effektive Unterstützung braucht. Darum ist dieses Projekt so wichtig, weil jeder und jede Hilfe bekommt - und das ohne lange Wartezeit und unabhängig vom Geldbörserl.“

Das Projekt fußt auf fünf Säulen, die einen zielgruppenspezifischen Zugang ermöglichen: Sensibilisierung- und Informationskampagnen, Workshops für Jugendeinrichtungen, die Einrichtung von anonymen Anlaufstellen auch über Messenger-Dienste, Erstgespräche und - wenn notwendig und gewünscht - eine psychologische oder psychotherapeutische Behandlung, die auch online erfolgen kann.

„Es ist klar, dass das Projekt ,Gesund aus der Krise‘ nur ein Anfang ist und das mittelfristige Ziel der Ausbau der Regelversorgung ist. Denn die Behandlung einer Erkrankung, auch einer psychischen, darf kein Luxus sein, der von der finanziellen Situation der Klient*innen abhängig ist“, betont Neßler.

