ORF III am Wochenende: Zweitägiger Schwerpunkt zum 95. Geburtstag von Hugo Portisch

Mit 16 ausgewählten Folgen „Österreich II“, Biografie-Trilogie „Aufregend war es immer“, zwei ORF-III-Neuproduktionen, Sechsstunden-Interview

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information würdigt Hugo Portisch anlässlich seines 95. Geburtstags mit einem zweitägigen Schwerpunkt am Samstag, dem 19., und am Sonntag, dem 20. Februar 2022. Auf dem Programm stehen u. a. 16 Folgen der epochalen „Österreich II“-Reihe, die Biografie-Trilogie „Hugo Portisch – Aufregend war es immer“, zwei Doku-Neuproduktionen und ein erstmals in voller Länge gezeigtes, mehr als sechsstündiges Lebensinterview, das anlässlich des 90. Geburtstags des Ausnahmejournalisten 2017 entstand. Weiters überträgt „ORF III LIVE“ am Sonntagmorgen einen katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom.

Samstag, 19. Februar

Am Samstag zeigt die „zeit.geschichte“ ab 10.30 Uhr die ersten fünf Episoden von Hugo Portischs und Sepp Riffs umfassender Dokumentarreihe „Österreich II“. Ab 17.10 Uhr folgen alle drei Teile der Dokutrilogie „Hugo Portisch – Aufregend war es immer“ nach der gleichnamigen Biografie, die 2017 zum 90. Geburtstag entstand. Im Vorabend ist die ORF-III-Neuproduktion „Hugo Portisch – Eine Journalistenlegende“ (19.55 Uhr) von Sabrina Peer und Ernst Pohn zu sehen. Zu Wort kommen dabei u. a. Altbundespräsident Heinz Fischer sowie der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky.

Im Hauptabend sendet ORF III „Das Erbe des Krieges“ (20.15 Uhr), die sechste Folge von „Österreich II“ über die Geschichte der Steiermark, die sich am 8. Mai 1945, im Gegensatz zu den anderen Bundesländern Österreichs, immer noch unter NS-Herrschaft befand. Danach folgt Episode sieben über „Die ersten Schritte“ (21.40 Uhr) der österreichischen Regierung in Richtung Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ab 23.10 Uhr zeigt ORF III in zwei Teilen schließlich erstmals das mehr als sechsstündige Interview „Hugo Portisch – Mein Leben“, in dem der Ausnahmejournalist gemeinsam mit Wegbegleitern und Kollegen zurückblickt.

Sonntag, 20. Februar

Bevor am Sonntag der Programmschwerpunkt zum 95. Geburtstag von Hugo Portisch fortgesetzt wird, überträgt „ORF III LIVE“ (10.15 Uhr) den katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom. Danach präsetiert die „zeit.geschichte“ mit den „Österreich II“-Ausgaben 16 bis 20 (ab 11.55 Uhr) einen historischen Abriss von den Nürnberger Prozessen bis zum Korea-Krieg und dessen unmittelbaren Folgen für Österreich. Im Vorabend folgt mit „Hugo Portisch – Sein Erbe für Österreich“ (19.55 Uhr) eine weitere ORF-III-Neuproduktion von Sabrina Peer und Ernst Pohn, die einen Blick auf das Vermächtnis der Journalistenlegende wirft. Darin kommen Heinz Nußbaumer, Freund und Wegbegleiter, sowie der Historiker Oliver Rathkolb zu Wort.

Im Hauptabend führt ORF III die „Österreich II“-Reihe mit den Folgen 21 bis 24 (ab 20.15 Uhr) fort, die sich unter dem Titel „Ein Tag wie kein anderer“ der komplexen Geschichte des österreichischen Staatsvertrags widmen – von seinen Ausgangsverhandlungen in Moskau im Jahr 1943 bis zum Abzug der Alliierten 1955. Der Schwerpunkt schließt mit der „Österreich II“-Episode 24 über das „Jahr der Bewährung“ (1.00 Uhr) 1956 – das erste Jahr der vollkommenen Eigenverantwortung Österreichs.

