Generationencafé Vollpension gewinnt Staatspreis PR

Verleihung bei #PRGala am 17. Februar 2022 im Palais Berg

Wien (OTS) - Mit Gugelhupf und Zuckerguss der Krise trotzen: Die „Vollpension“ erhält den Staatspreis für Public Relations. Mit ihren Backkünsten, Engagement und viel Charme machten die Senior:innen des Generationencafés das Unmögliche möglich: Das beliebte Wiener Lokal stand wegen ausbleibender Gäste während der Corona-Pandemie vor dem Aus. Aber die Omas und Opas aus der Schleifmühlgasse konnten das Ruder noch einmal herumreißen, verlagerten ihre Aktivitäten ins Internet und bieten seither innovative Online-Backkurse an.

Und das mit durchschlagendem Erfolg. Das ambitionierte Projekt bewahrte aber nicht nur ältere Herrschaften in Wien vor Altersarmut und -isolation, sondern ging unter dem Titel #BakeAgainstPoverty um den Globus und schaffte damit breite Awareness für ein davor wenig beachtetes Problem. Neben liebevoll produziertem Content aus dem eigenen Haus machten die Back-Heroes in unzähligen Interviews und Beiträgen auf ihre Lage aufmerksam. Mithilfe von Mulitiplikator:innen wie WKÖ oder Österreich-Werbung schaffte es die Botschaft der CSR-Initiative sogar bis nach Chile und Australien. Das Agenturnetzwerk Grayling unterstützt die Vollpension bei der Umsetzung der Kampagne und brachte die Botschaft in 20 weitere Länder.

„Dieses Projekt ist auf mehreren Ebenen herausragend: Erstens schaffte es die Initiative, dass sich ältere Menschen spielerisch mit Online-Medien auseinandersetzen. Digital-Kompetenzen sind wichtige Skills in einer Zeit, in der Menschen, die sich im Internet nicht zurechtfinden, de facto aus vielen Lebensbereichen ausgeschlossen sind“, sagt PRVA-Präsidentin und Jury-Vorsitzende Karin Wiesinger und fügt hinzu: „Zweitens konnte man dadurch das Themas Armut und Einsamkeit im Alter‘ in den Redaktionen vieler Medien platzieren. Und drittens gelang es der Vollpension, durch Kooperationen mit namhaften Institutionen #BakeAgainstPoverty in rund 20 weiteren Nationen bekanntzumachen.“

Florian Frauscher, Leiter der Sektion Wirtschaftsstandort, Innovation und Internationalisierung im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, überreichte den Staatspreis bei der #PRGala am 17. Februar 2022 im Wiener Palais Berg. Sektionschef Frauscher gratulierte außerdem den Kategoriesieger:innen als auch dem Digitalisierungschampion und verlieh den Sonderpreis „Austrian Young PR Award“. Dieser ging an die jungen PR-Talente Stephanie Kerbl und Moritz Lugmayr, die mit „Bühnenkunst ist allerlei“ ein kreatives und maßgeschneidertes Kommunikationskonzept für Pakt Wien, der Plattform der Häuser darstellender Kunst, entwickelten.



Kategorie-Sieger:innen:



Corporate PR: „MQ Libelle“: Wie ein neuer Leuchtturm der internationalen Stadtkultur fliegen lernt / PR-Träger: MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsgesmbH / Umsetzung und externer Berater: MuseumsQuartier, The Skills Group

CSR, gesellschaftspolitische Anliegen, Diversity und Inclusion: #BakeAgainstPoverty: Weltweit backen gegen Altersarmut / PR-Träger: Vollpension Generationencafé / Umsetzung und externer Berater: Grayling Austria

Interne PR und Employer Branding: Das EY Austria Management Team, das ins Windows stieg und verschwand / PR-Träger: EY Österreich

Produkt- und Service-PR: Määähr Sonnenstrom für Wien – Österreichs größtes Bürger*innen-Solarkraftwerk / PR-Träger: Wien Energie

PR-Spezialprojekte und Innovationen: #Wetterberichtigung / PR-Träger: Neue Deutsche Medienmacher*innen / Umsetzung und externer Berater: Ketchum Publico, go & try



Digitalisierungschampion



AMS Suchmaschine „alle jobs“ überzeugt mit voller Transparenz am Arbeitsmarkt und in der digitalen Debatte/ PR-Träger: Arbeitsmarktservice Österreich / Umsetzung und externe Berater: Grayling Austria, UniqueFessler Werbeagentur





