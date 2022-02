Verhaltensbiologin Alice Auersperg zu Gast im APA-Science-Podcast „Nerds mit Auftrag“

Gründerin des Goffin-Labs am Messerli Forschungsinstitut über ihre Leidenschaft für Kakadus und was wir von den Tieren lernen können

Wien (OTS) - Die hat doch einen Vogel … nicht nur einen, sondern 19! Dass „einen Vogel haben“ absolut keine Beleidigung ist, weiß Alice Auersperg von der Veterinärmedizinischen Universität Wien nur zu gut. Sie gründete und leitet das Goffin-Lab der Abteilung für Vergleichende Kognitionsforschung am Messerli Forschungsinstitut.

Goffin-Kakadus, eine von ihr eingeführte Modellspezies, sind sehr kluge Tiere. Im APA-Science-Podcast spricht die Kognitionsbiologin unter anderem darüber, wieso sie ausgerechnet an Papageien und nicht etwa an Menschenaffen forscht, was wir von den Tieren lernen können und wieso die Forschung mehr als ein 40-Stunden-Job ist.

Gemeinsam mit ihr hat sich APA-Redakteurin Anna Riedler außerdem in die Höhle des Löwen (beziehungsweise den Käfig der Kakadus) gewagt und sich selbst ein Bild vom Können der Tiere gemacht.

Alle zwei Wochen neu

Den Nutzen von Forschung sichtbar machen – das ist das erklärte Ziel von APA-Science, der Wissenschaftsplattform der APA – Austria Presse Agentur. Diesem Leitgedanken bleibt APA-Science auch im Format Podcast treu. Unter dem Titel „Nerds mit Auftrag“ stellt die Redaktion Forscherinnen und Forscher mit ungewöhnlichen, aber deshalb nicht weniger relevanten Projekten vor. Die Interviews führen dabei abwechselnd Anna Riedler, Stefan Thaler und Redaktionsleiter Mario Wasserfaller.

Zu hören ist „Nerds mit Auftrag“ auf allen gängigen Plattformen oder direkt auf science.apa.at/podcast.

Über APA-Science

Die Plattform APA-Science berichtet über Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich. Sie wurde von der APA – Austria Presse Agentur initiiert und wird von Partnern mitgetragen. APA-Science sieht sich als Sprachrohr für Forscherinnen und Forscher sowie als Brückenbauer zu den österreichischen Medien sowie zur Öffentlichkeit.

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation, Technologie und Bildung recherchiert und veröffentlicht die APA-Science-Redaktion auch regelmäßig exklusive Reportagen und Themenschwerpunkte.

