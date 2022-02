MQ: Kategorie-Sieg beim Staatspreis Public Relations

Wien (OTS) - Bei der gestrigen Gala des PRVA gewann das MuseumsQuartier Wien den Kategoriepreis „Corporate PR“ beim jährlich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ausgeschriebenen Staatspreis Public Relations für die Kommunikationsleistung im Zuge der Realisierung des Projekts „MQ Libelle: Wie ein neuer Leuchtturm der internationalen Stadtkultur fliegen lernt“ (Umsetzung und externer Berater: MuseumsQuartier (Inhouse), The Skills Group).



„Die konsequente Kommunikationsstrategie der vergangenen Jahre hat wesentlich dazu beigetragen, die ‚MQ Libelle’ optimal in der Öffentlichkeit zu platzieren. Der Kategorie-Sieg beim ‚Staatspreis PR’ ist eine Anerkennung der intensiven Arbeit meines Teams, dem ich zu diesem Erfolg gratuliere“, so MQ-Direktorin Bettina Leidl.



Die begehrte Auszeichnung für PR-Leistungen, deren Umsetzung zwischen 1. Jänner 2020 und 30. Juni 2021 stattgefunden haben, wurde in den Kategorien „Corporate PR“, „Corporate Social Responsibility (CSR), gesellschaftspolitische Anliegen, Diversity & Inclusion“, „Interne PR und Employer Branding“, „Produkt- und Service PR“ sowie „PR-Spezialprojekte / Innovationen“ vergeben. Die Beurteilung der insgesamt 77 Einreichungen erfolgte durch eine Jury.



