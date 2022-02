Happy-Ending für Notfellchen Nadica

Notfellchen Nadica aus dem Tierschutzhaus Vösendorf findet ihr Für-immer-Zuhause

Wien/Vösendorf (OTS) - Nadica hat es wahrlich nicht einfach in ihrem Leben. In ihrem Heimatland Kroatien wurde sie misshandelt und verletzt im Müll gefunden. Durch eine Verengung des Nervenkanals kann sie ihre Hinterbeine nicht zum Gehen benutzen – als Gehhilfe verwendet sie daher einen Rolli.

Nadica ist dennoch ein wahres Energiebündel. Auch wenn Physiotherapie, Akupunktur und Infusionen fester Bestandteil ihres Alltages sind und sie wohl nie ganz geheilt werden wird, liebt sie es zu spielen und spazieren zu gehen. Besondere Freude hat die freche Hündin daran, die Stiefel unserer Pflegerinnen und Pfleger zu stehlen.

Immer an Nadicas Seite ist ihre Pflegerin Sonja. Sie ließ Nadica Liebe spüren, die sie in ihrer Vergangenheit nicht kennenlernen durfte. Die Hündin fasste erstaunlich schnell Vertrauen zu ihrer Betreuerin und freundete sich auch schnell mit Sonja Hund an. Sie wurden rasch ein Herz und eine Seele. Daher wurde nun Nägel mit Köpfen gemacht und Nadica darf fix bei ihrem Herzensmenschen Sonja bleiben.

Fotos von Nadica: https://we.tl/t-ULBQVcxGzm (c) Renate Kaiser

Zu unseren Notfellen:

Auf besonders intensive Betreuung sind die „Notfelle“ unseres Tierschutzhauses angewiesen. So nennen wir Tiere, die krank oder gar schwer verletzt in unsere Obhut kommen und von uns eine umfangreiche, medizinische Betreuung erhalten. Zu unseren Notfellen zählen auch die „Dauerpatienten“ unserer hauseigenen Ordination: Tiere, die im Laufe der Zeit erkranken oder denen frühere Erkrankungen, ihr fortschreitendes Alter oder Allergien Schwierigkeiten bereiten. Bei diesen Schützlingen reicht eine reguläre Behandlung in unserer Ordination zuweilen nicht aus. Um ihnen die Chance auf Heilung oder Linderung bieten zu können, brauchen unsere Notfelle spezielle Untersuchungen sowie zeitintensive Therapieformen.

Die Versorgung unserer Notfelle ist mit hohen Kosten verbunden – aber selbstverständlich sind wir für sie da! Mehr dazu hier:

https://www.tierschutz-austria.at/spenden-und-helfen/notfelle/

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Jonas von Einem

Leitung Kampagne und Presse

+43 699 16604075

Jonas.voneinem @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at