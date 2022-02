Doris Bures beim parlamentarischen Hearing der UN: Frauen dürfen nicht zu den stillen Verlierern der Pandemie werden

Inter-Parliamentary Union tagt bei den UN in New York

Wien (OTS/SK) - „Für viele Frauen wurden die letzten beiden Jahre der Pandemie zu einem wahren Alptraum”, erklärte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures anlässlich des Hearings der Inter-Parliamentary Union (IPU) vor den Vereinten Nationen. „Überkommene Rollenfixierungen wurden wiederbelebt, Mehrfachbelastungen zum traurigen Alltag. Frauen werden im Schatten der Pandemie zunehmend wieder Bildungs- und Berufschancen eingeschränkt. Letztlich aber stellt vor allem die explodierende Zahl von Gewalttaten gegen Frauen bis hin zu Femiziden ein politisches Alarmsignal für die Politik dar!“ Doris Bures bedauerte in diesem Zusammenhang auch, dass selbst Mitgliedsländer der EU und des Europarates ernsthaft erwägen würden, den frauenpolitisch bedeutsamen Rahmen der Istanbul Convention zu verlassen und sich aus den daraus abgeleiteten politischen und rechtlichen Verpflichtungen zurückzuziehen. „Gerade das IPU-Hearing vor den UN sollte daher Anlass sein, den Alptraum vieler Frauen zu beenden und den feministischen Gleichstellungstraum wieder mit konkretem politischem Leben zu erfüllen“, so Doris Bures in New York. ****

Das IPU-Hearing vor den UN in New York steht heuer unter dem Motto „Building political support and inclusive responses to sustainable recovery“ und beschäftigt sich neben Gender-Gleichstellung und Klimaschutz auch mit Fragen der zunehmenden ökonomischen Asymmetrien und der Chancenverluste junger Menschen im Schatten und in der Folge der COVID-Pandemie. (Schluss) bj

