FPÖ – Resch: Grüne stimmen gegen grünen Gesundheitsminister Mückstein

Grün-rot-pinker Schulterschluss gegen Wiener Gastronomie

Wien (OTS) - In der gestrigen Döblinger Bezirksvertretungssitzung haben die Döblinger Grünen, deren Klubobmann gleichzeitig auch der grüne Wiener Landesparteisekretär ist, offen gegen die Pläne des grünen Gesundheitsministers Mückstein gestimmt, welche vorsehen, dass der Besuch der Gastronomie ab 19. Februar ohne 2G Nachweis möglich wird.

Die FPÖ-Döbling brachte einen Antrag ein, dass dieser Plan auch für Wien und somit auch für Döbling gelten solle. Der Antrag wurde von den Bezirksparteien SPÖ, NEOS und Grüne abgelehnt. „Die Wiener Grünen positionieren sich somit nicht nur direkt gegen ihren eigenen Gesundheitsminister, sondern gemeinsam mit SPÖ und NEOS gegen die ganze Wiener Gastronomie“, ärgert sich der gf. Döblinger FPÖ-Obmann Klemens Resch.

„Gerade in Döbling ist die Gastronomie ein besonderes Aushängeschild und da Döbling direkt an Niederösterreich grenzt, spüren es die Döblinger Betriebe besonders, wenn Bürgermeister Ludwig Maßnahmen ergreift, die sich gegen die Wiener Gastronomie richten. Potentielle Gäste weichen dann auf Heurigen und andere Lokale in Niederösterreich aus und die Döblinger Wirte schauen durch die Finger“, weist FPÖ-Resch auf die besondere Situation von Döbling hin.

