BMDW: Staatspreis Public Relations 2021 verliehen

Staatspreis 2021 für das Projekt #BakeAgainstPoverty - Sonderpreis „Austrian Young PR Award 2021" für „PAKT. Bühnenkunst ist allerlei

Wien (OTS/BMDW) - - Im Rahmen der PR-Gala wurde am Donnerstagabend im Palais Berg in Wien bereits zum 38. Mal der Staatspreis Public Relations verliehen. Die Expertenjury entschied sich für das Projekt "WELTWEIT BACKEN GEGEN ALTERSARMUT - #BakeAgainstPoverty", welche durch die PR-Agentur Grayling Austria umgesetzt wurde.

„Mit diesem Staatspreis haben wir eine an Professionalität und Verantwortungsbewusstsein orientierte Öffentlichkeitsarbeit und damit die besten Leistungen auf diesem Gebiet mit einer staatlichen Anerkennung ausgezeichnet. Ein stimmiger Mix aus Strategie, Instrumentarien und Timing ermöglicht es, Trends zu erkennen, oder noch besser, neue Trends zu setzen. Die Staatspreisverleihung wurde gleichzeitig zur Bühne für die Besten der Branche“, betonte Sektionschef Florian Frauscher, der die Verleihung in Vertretung von Bundesministerin Margarete Schramböck vornahm.

Die siegreiche Kampagne überzeugte die Jury wie folgt: „Mit Kuchen und Torten aus der Krise: Die Seniorinnen und Senioren des Generationencafé Vollpension in der Wiener Schleifmühlgasse übersiedelten ins Internet und bieten seither Online-Backkurse an. Und das mit durchschlagendem Erfolg: Neben eigens produziertem Content machten die Back-Heroes in unzähligen Medieninterviews in TV, Radio, Print oder Onlinemedien auf das Projekt aufmerksam und schafften in weiterer Folge Bewusstsein für die oft tabuisierten Themen Armut und Isolation im Alter. Mithilfe namhafter Multiplikatorinnen und Multiplikatoren von der WKÖ bis zur Österreich-Werbung erreichte man sogar Bewerberinnen und Bewerber in Chile und Australien.“

Nominierungen bzw. Kategorie-Sieger im Überblick

Zusätzlich zum Staatspreisträger, der in der Kategorie "CSR-Kommunikation, gesellschaftspolitische Anliegen, Diversity & Inclusion" als Sieger hervorgegangen ist, wurden folgende Projekte als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet:

• Kategorie "Corporate PR"

"MQ Libelle – Wie ein neuer Leuchtturm der internationalen Stadtkultur fliegen lernt!"

PR-Träger: MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsgesmbH Umsetzung: The Skills Group

Begründung: Eine herausragende Awareness-Kampagne positioniert die neue MQ Libelle als weltoffenen und zukunftsorientierten Lebens- und Kulturraum im Herzen Wiens.

• Kategorie "Innovative Kommunikationsstrategien im digitalen Zeitalter"

“AMS Job-Suchmaschine „alle jobs“ überzeugt mit voller Transparenz am Arbeitsmarkt

und in der digitalen Debatte“

PR-Träger: Arbeitsmarktservice Österreich

Umsetzung: Grayling Austria in Agenturgemeinschaft mit UniqueFessler Werbeagentur

Begründung: Neben klassischen PR-Maßnahmen wie Pressekonferenzen oder Interviews kam eine Vielzahl von innovativen digitalen Medienformaten zum Einsatz und erreichte damit auch eine eher kritisch eingestellte Online-Community.

• Kategorie "Interne PR & Employer Branding"

„Das EY Austria Management Team, das ins Windows stieg und verschwand“

PR-Träger und Umsetzung: EY Österreich

Begründung: Bei diesem Projekt ist die PR-Strategie mit Gamification-Ansatz hervorzuheben. Damit wurden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Unternehmensinhalte auf spielerische Weise vermittelt. Außerdem wurde die Grenze zwischen digital und analog mehrfach durchbrochen.

• Kategorie "Produkt & Service PR"

“Määähr Sonnenstrom für Wien – Österreichs größtes Bürger*innen-Solarkraftwerk“

PR-Träger und Umsetzung: Wien Energie GmbH

Begründung: Diese Kampagne erzählt mit einem progressiven Storytelling-Ansatz die Geschichte eines Solarkraftwerks mit neuartigen Kommunikationsmaßnahmen und innovativen Medienformaten.

• Kategorie "PR-Spezialprojekte: Innovationen" „#Wetterberichtigung“

PR-Träger: Neue Deutsche Medienmacher*innen

Umsetzung: Ketchum Publico GmbH, go & try

Begründung: Die Idee, Hoch- und Tiefdruckgebieten im Wetter-Fernsehen Namen von Personen mit Migrationshintergrund zu geben, hat international Eindruck hinterlassen.

Sonderpreis „Austrian Young PR Award 2021"

Mit dem "Austrian Young PR Award" wurde die Konzeptarbeit von jungen PR-Beraterinnen und Beratern unter 30 gewürdigt. Der Preis ging diesmal an Stefanie Kerbl und Moritz Lugmayr von der Fachhochschule St. Pölten für ihr Projekt „PAKT. Bühnenkunst ist allerlei“.

Über den Staatspreis PR

Insgesamt wurden heuer 77 Projekte für den Staatspreis PR eingereicht. Die Jury bestimmte in jeder der sechs Kategorien einen Kategorie-Sieger, der damit gleichzeitig zum Staatspreis nominiert war und im Rahmen der Verleihungsveranstaltung mit einer Nominierungs-Urkunde prämiert wurde.

Mit der Organisation des vom BMDW ausgelobten Staatspreises war der Public Relations Verband Austria (PRVA) beauftragt. Alle Details zum Staatspreis PR finden Sie auf der Homepage des BMDW (www.bmdw.gv.at) unter der Rubrik Staatspreise.

Die Fotos der Veranstaltung stehen unter

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/27747

zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at