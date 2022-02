THE LORDS neues Leben für ehrwürdige Mauern - limehome erobert Kärnten

In der Herrengasse 2 investiert LILIHILL über 3 Mio. EUR in das Projekt THE LORDS. Mit limehome hält ein innovatives Beherbergungskonzept Einzug in Klagenfurt.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Die Geschichte des Hauses Herrengasse 2 (nun: THE LORDS) reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Im Laufe der Jahrhunderte kam es zu etlichen Besitzerwechseln. Nach dem Kauf durch die LILIHILL Real Estate erfolgten mehrjährige Planungsarbeiten und Nutzungssondierungen. Dies geschah in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht.

Die historische Bausubstanz erfordert eine besonders sorgfältige Vorgangsweise bei der Revitalisierung. In Verbindung mit den heutigen Ausbaumöglichkeiten entsteht aber auch eine einzigartige Atmosphäre , sagt Projektleiter Martin Struger (LILIHILL DevCon GmbH).

Dieter Matjasic, Geschäftsführer der LILIHILL Retail & Commerce GmbH, betont: Wir haben für dieses besondere Haus die wohl schonendste Nutzung gefunden. Mitten in der Stadt entstehen auf drei Geschossen zehn topmoderne Suiten zwischen 25-35m2 unseres Ankermieters limehome. Brachliegende Fläche wird für Gäste aus aller Welt mustergültig revitalisiert – nachhaltig und ganz ohne Bodenversiegelung.

Seit der Gründung 2018 überzeugt limehome, als stark wachsendes europäisches Beherbergungs Konzept, seine Gäste mit digitalisierten und qualitativ hochwertigen Design-Apartments. Die voll ausgestatteten Suiten in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Spanien, erfüllen höchste Standards in den Bereichen Funktionalität, Komfort und Design und sind auf kurz- sowie langfristige Aufenthalte ausgelegt. Das technologiebasierte Konzept erlaubt es, kleine wie große Standorte effizient zu betreiben und richtet sich sowohl an Geschäfts- wie an Freizeitreisende.

Josef Vollmayr, Mitgründer und Geschäftsführer von limehome: Unser Ansatz, digitale Serviced Apartments anzubieten, kommt in Österreich sehr gut an. Fünf weitere Standorte sind bereits in der Realisierungsphase. Das Projekt mit LILIHILL im THE LORDS ist ein Vorzeigeobjekt und definitiv eine Bereicherung für unser Portfolio. Insgesamt hat limehome in Österreich 300 Einheiten sowie in ganz Europa derzeit 1.200 Suiten unter Vertrag. Die Fertigstellung und Übergabe von limehome im THE LORDS ist für September 2022 vorgesehen.

