Flutterwave schließt Serie-D-Finanzierung in Höhe von 250 Mio. USD ab, Bewertung steigt auf über 3 Mrd. USD

San Francisco (ots/PRNewswire) - Flutterwave gewinnt eine Reihe von führenden neuen Investoren

Flutterwave, ein führendes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 250 Mio. USD in der Serie D erhalten hat. Damit wird das Unternehmen mit über 3 Mrd. USD bewertet, während die Marke weiterhin die Art und Weise, wie Afrikaner auf dem Kontinent und weltweit Transaktionen durchführen, verändert.

Mit dieser Investition ist Flutterwave zum höchstbewerteten afrikanischen Start-up geworden. Sie ist eine Bestätigung für afrikanisches Talent, Innovation und seine jungen, inspirierenden Menschen. Sie ist auch eine große Unterstützung für das Wachstum der Geschäfts-, Innovations- und Technologielandschaft in Afrika.

Zu den jüngsten Geldgebern von Flutterwave gehören einige der weltweit angesehensten Investoren unter der Führung der B Capital Group und mit Beteiligung von Alta Park Capital, Whale Rock Capital, Lux Capital und anderen. Mehrere bestehende Investoren, die auch an früheren Runden beteiligt waren, schlossen sich dieser Runde an, darunter Glynn Capital, Avenir Growth, Tiger Global, Green Visor Capital und Salesforce Ventures. Die neuen Mittel werden den ehrgeizigen Expansionsplan von Flutterwave vorantreiben, um die Kundenakquise in bestehenden Märkten und das Wachstum durch Fusionen und Übernahmen zu beschleunigen sowie ergänzende Produkte zu entwickeln und gleichzeitig neue Innovationen in der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung zu fördern. Das Unternehmen wird weitere Details während der Flutterwave 3.0 Veranstaltung bekannt geben. Die virtuelle Veranstaltung ist für den 18. Februar 2022 geplant, und Mitglieder der Öffentlichkeit können sich hier anmelden.

Seit der Gründung im Jahr 2016 ist das Flutterwave-Team auf der Mission, endlose Möglichkeiten für Kunden und Unternehmen in Afrika und den Schwellenländern zu schaffen. Die Series D-Finanzierung folgt auf eine beeindruckende Serie von fünf Jahren, in denen Flutterwave bis heute über 200 Millionen Transaktionen im Wert von über 16 Milliarden US-Dollar in 34 Ländern Afrikas abgewickelt hat. Dies ist auch das Ergebnis eines Jahres rasanten Wachstums der Marke, die inzwischen mehr als 900.000 Unternehmen in aller Welt bedient.

Im Jahr 2021 führte Flutterwave eine Reihe neuer Produkte ein, darunter Flutterwave Market für Händler, die ihre Waren über einen Online-Marktplatz verkaufen können, und seit kurzem auch Send, ein Überweisungsdienst, der es den Kunden ermöglicht, nahtlos Geld an Empfänger in und aus Afrika zu senden. Flutterwave ist außerdem Partnerschaften mit führenden globalen und panafrikanischen Technologie- und Telekommunikationsunternehmen wie PayPal, MTN und Airtel Africa eingegangen, um die finanzielle Eingliederung auf dem Kontinent voranzutreiben und unendliche Möglichkeiten für Kunden zu schaffen, die über seine APIs anpassbare Zahlungsanwendungen erstellen können.

Olugbenga „GB" Agboola, Gründer und CEO von Flutterwave, sagte: „Unsere Geschichte ist die Geschichte von Unverwüstlichkeit und harter Arbeit. Unser bisheriges Wachstum verdanken wir der Unterstützung durch unsere Kunden, unsere Partner, die Banken, die Öffentlichkeit, die Aufsichtsbehörden und vor allem durch unsere Mitarbeiter. Die Zentralbank von Nigeria hat unter der Leitung von Dr. Godwin Emefiele die Vision eines transformativen Zahlungsverkehrssystems in Nigeria entwickelt, den Rahmen für Innovationen in diesem Bereich geschaffen und weiterhin Vorschriften erlassen, die uns Wachstum und Erfolg ermöglicht haben. Wir sind ihnen und allen anderen Zentralbanken in allen Ländern, in denen wir tätig sind, dankbar. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Plattform zu schaffen, die den Zahlungsverkehr für jedermann vereinfacht, und heute werden unsere Lösungen auf der ganzen Welt genutzt, um Afrikaner mit der Welt und die Welt mit Afrikanern zu verbinden. Wir freuen uns, dass die Investoren an uns und unsere Geschichte glauben und ihre Mittel für diesen Glauben einsetzen. Diese jüngste Finanzierung zeigt, dass einige der weltweit führenden Investoren von unserem Geschäftsmodell, unserem Team und dem afrikanischen Technologiemarkt überzeugt sind. Sie gibt Flutterwave die dringend benötigte Unterstützung, um unsere Pläne zu verwirklichen, die beste Erfahrung für unsere Händler und Kunden auf der ganzen Welt zu bieten."

Matt Levinson, Partner bei B Capital, sagte: „Bei B Capital versuchen wir, Unternehmen der nächsten Generation mit einem breiten Plattformpotenzial zu unterstützen. Flutterwave hat als führender Anbieter von Zahlungsinfrastrukturen in Afrika die einmalige Gelegenheit, dies zu erreichen. Flutterwave ist nicht nur der führende Zahlungsverkehrsabwickler für Unternehmen auf dem Kontinent, sondern entwickelt auch in rasantem Tempo neuartige Fintech-Lösungen für Großunternehmen, KMU und Verbraucher. Ich hatte das Vergnügen, dieses Weltklasseteam seit 2017 zu unterstützen und könnte nicht begeisterter sein, dass B Capital die Series D anführt. Flutterwave könnte letztendlich eines der folgenreichsten Fintech-Unternehmen der Welt aufbauen, das Hunderttausenden von Händlern Online-Transaktionen ermöglicht und Afrika mit der globalen Wirtschaft verbindet."

David Glynn, geschäftsführender Gesellschafter von Glynn Capital, sagte: „Wir glauben, dass die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs weltweit einer der größten und wichtigsten Trends in der Technologie ist. Da wir seit 2017 in Flutterwave investiert haben, konnten wir aus der ersten Reihe miterleben, wie sich Flutterwave als führendes Zahlungsunternehmen in Afrika etabliert und die Einführung nahtloser digitaler Zahlungserfahrungen für Händler und Verbraucher gleichermaßen vorantreibt. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Bewältigung seiner bedeutenden Wachstumschancen in den kommenden Jahren zu unterstützen." Mit der jüngsten Kapitalbeschaffung hat sich die Bewertung von Flutterwave seit der letzten Finanzierungsrunde im März letzten Jahres, als das Unternehmen zu einem der am schnellsten wachsenden Einhörner Afrikas wurde, mehr als verdreifacht.

Informationen zu Flutterwave

Flutterwave ist ein führendes Technologieunternehmen, das es Unternehmen in aller Welt ermöglicht, ihre Geschäftstätigkeit in Afrika und anderen Schwellenländern durch eine Plattform zu erweitern, die grenzüberschreitende Transaktionen über eine API ermöglicht. Flutterwave hat bis heute über 200 Millionen Transaktionen im Wert von über 16 Milliarden US-Dollar abgewickelt und bedient mehr als 900.000 Unternehmen, darunter Kunden wie Uber, Flywire, Booking.com usw. Der Hauptvorteil des Unternehmens ist die internationale Zahlungsabwicklung in 150 Währungen und mehrere Zahlungsarten, einschließlich lokaler und internationaler Karten, mobiler Geldbörsen, Banküberweisungen, Barter by Flutterwave usw. Flutterwave verfügt über eine Infrastruktur in über 34 afrikanischen Ländern, darunter Nigeria, Uganda, Kenia und Südafrika. Weitere Informationen über die Reise von Flutterwave finden Sie im Internet: www.flutterwave.com

Informationen zur B Capital Group

Die B Capital Group ist eine 2015 gegründete globale Investmentfirma, die in mehreren Phasen arbeitet. B Capital investiert in Unternehmen, die große traditionelle Branchen grenzüberschreitend und geografisch umgestalten, und nutzt dabei ein internationales Team erfahrener Experten sowie seine strategische Partnerschaft mit BCG. Das Unternehmen hilft Gründern bei der Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen, bei der Kapitalbeschaffung und bei der Gewinnung talentierter Führungskräfte in jeder Phase des Lebenszyklus eines Start-ups. B Capital investiert in Unternehmen in den Bereichen Unternehmenssoftware, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbrauchsgüter sowie Industrie und Transport. Zum Portfolio von B Capital gehören globale, branchenführende Unternehmen wie Atomwise, Carro, Dailyhunt, Datarobot, Evidation Health, Icertis, Innovaccer, Ninja Van, Tuhu und Yalo. Weitere Informationen finden Sie unter bcapgroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1747955/Flutterwave_1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Hudson Sandler,

+44 (0) 20 7796 4133,

flutterwave @ hudsonsandler.com