FPÖ – Nepp: Ludwig und Hacker weiter auf Corona-Geisterfahrerkurs

Wien (OTS) - „Dass SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker die Zusperrpolitik seines Lockdown-Bürgermeisters Ludwig mit Zähnen und Klauen verteidigt, ist zwar keineswegs verwunderlich, aber umso weniger faktenbasiert. Tatsache ist, dass alle Länder die Covid-Maßnahmen entweder gänzlich abschaffen, oder auf ein Minimum reduzieren. Denn von einer Überlastung des Gesundheitssystems ist man auch in Wien meilenweit entfernt. Ludwig und Hacker ziehen mit ihrem Corona-Geisterfahrerkurs eine Ego-Show auf Kosten der Wienerinnen und Wiener ab und fügen der Stadt einen enormen Schaden zu. Offenbar geht der SPÖ in Wien vorrangig darum, mit der Fortführung der Zwangsmassentests der roten Wiener Testmafia weitere Millionen an Steuergeld in den Rachen zu werfen“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp zu den heutigen Aussagen Hackers.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at