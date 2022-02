„3 Am Runden Tisch“ mit Patricia Pawlicki zu „Corona-Lockerungen: Kann die neue Freiheit auch der Kirche helfen?“

Am Freitag, dem 18. Februar, um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Corona hat auch der katholischen Kirche in Österreich nicht gutgetan. Viele sogenannte Gewohnheitschristen wurden vom wöchentlichen Kirchgang entwöhnt und hätten in den vergangenen zwei Jahren erkannt, dass ihnen eigentlich nichts fehlt, so der Pastoraltheologe Paul M. Zulehner. Mehr als 70.000 Menschen sind im vergangenen Jahr in Österreich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Der Missbrauchsskandal im Umfeld des emeritierten Papst Benedikt XVI. sorgt weiter für Entsetzen und jetzt hat auch der deutsche Kardinal Marx das Ende des Zölibats empfohlen.

Fehlende Gottesdienste während der Lockdowns haben Pfarrer und Gläubige voneinander entfremdet. Hat die Corona-Pandemie die Krise der katholischen Kirche weiter verstärkt? Tun die Verantwortlichen genug, um sexuellen Missbrauch aufzuklären und zu verhindern? Ist der Pflichtzölibat noch zeitgerecht? Wie modern muss Kirche werden, um wieder mehr Menschen erreichen zu können?

Der Pastoraltheologe Paul M. Zulehner plädiert in seinem Buch für „Bange Zuversicht“, Pfarrer Wolfgang Kimmel wurde von Kardinal Schönborn beauftragt, mit einem Kirchen-Start-up Gläubige in Wien zurückzuholen. Die beiden diskutieren am Freitag, dem 18. Februar 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 im konstruktiven Streitgespräch „3 Am Runden Tisch“ bei Patricia Pawlicki.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at