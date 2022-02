FPÖ – Steger: WU geht vor Protestwelle in die Knie und legt skandalöse 2G-Regel auf Eis!

Nach ihrem Corona-Fehltritt ist Rektorin der Wiener Wirtschaftsuniversität rücktrittsreif!

Wien (OTS) - Wie heute medial bekannt wurde, setzt die Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), Frau Hanappi-Egger, die 2G-Regelung entgegen den ursprünglichen Ankündigungen nun doch nicht ab März an ihrer Fakultät um. Stattdessen soll weiterhin die 2,5G-Regel gelten. FPÖ-NAbg. Petra Steger sieht in diesem Rückzieher einen großen freiheitlichen Erfolg: „Unser Widerstand in den letzten Wochen hat sich absolut gelohnt. Während die WU-Rektorin Hanappi-Egger mit allen Mitteln versucht hat, ungeimpften Studenten Steine in den Weg zu legen, haben wir demokratisch und juristisch dagegengehalten. Die WU hat mit der angekündigten 2G-Regel nicht das Impfpflichtgesetz umgesetzt, sondern ihre Kompetenz für völlig evidenzbefreite Erziehungsmaßnahmen missbraucht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die juristischen Bedenken immer größer geworden sind und zahlreiche Verfassungsjuristen diese Maßnahme bereits als grundrechtswidrig oder höchst bedenklich bezeichnet haben.“



Während Bildungsminister Polaschek geschlafen habe, sei die FPÖ tätig geworden. Neben dem politischen Druck wurde auch an der WU demonstriert – die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Petra Steger war bei der Kundgebung mit dabei und ist in ihrer Rede damals mit der WU-Rektorin hart ins Gericht gegangen – mit Erfolg, wie sich nun zeige.



Das letztlich vereitelte 2G-Vorhaben von Hanappi-Egger müsse trotzdem Konsequenzen haben, fordert Petra Steger: „Für jemanden, der versucht, den freien Hochschulzugang und das verfassungsmäßige Recht auf Bildung zu beenden, ist eine Universität sicher nicht der richtige Ort. Frau Hanappi-Egger muss ihren Rektorensessel räumen. Die Wissenschaft und ihre Lehre müssen frei bleiben und wir werden mit Argusaugen darauf achten, dass das auch so bleibt!“

