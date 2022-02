„dokFilm“-Premiere „Mind the Gap”: Robert Schabus’ filmischer Warnruf zur Zukunft der Demokratie

Am 20. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In demokratischen Gesellschaften stand es schon vor der Corona-Krise nicht zum Besten. Das Erstarken rechtsextremer Bewegungen, Globalisierungskritik, Politikverdrossenheit und sinkende Wahlbeteiligung wären auch ohne Pandemie keine Unbekannten, wie Regisseur Robert Schabus mit seinem Film „Mind the Gap“ eindrücklich vor Augen führt. Von Österreich ausgehend, macht er sich quer durch Europa auf die Suche nach den Rissen in unseren Gesellschaften. Die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstützte Kinoproduktion – zu sehen im „dokFilm“ am Sonntag, dem 20. Februar 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 – ist nicht nur ein Warnruf in Sachen Demokratie, sondern auch eine Übung in Demokratieverständnis und Toleranz.

Mehr zum Inhalt:

„Mind the Gap“ zeigt die Schattenseiten von freiem Warenverkehr und Dienstleistungen auf, die sich vorwiegend an den Bedürfnissen großer Konzerne orientieren. Die Menschen bleiben dabei allzu oft hilflos zurück: Industriebetriebe, die abwandern. Landstriche, die veröden. Arbeitsmigranten, die in der Ferne die Löhne drücken und in ihren Heimatländern fehlen. Menschen, denen ein Alter in Armut bevorsteht und denen ihr jahrzehntelang vertrautes Lebensumfeld zunehmend fremd wird.

Wer sich an den Rand gedrängt fühlt, wird empfänglich für rechtspopulistische Parolen, EU-Feindlichkeit und nationalstaatlichen Egoismus. Wie wenig sich die Staatsbürgerinnen und -bürger inzwischen im politischen Alltag wiederfinden, erläutern Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Politik aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Im Mittelpunkt des Filmes stehen genau diese Menschen, die sich mit ihrer Ohnmacht und Wut allein gelassen fühlen. Ihnen hört der Film aufmerksam zu, ohne ihnen zu widersprechen und ohne zu belehren. Allein dadurch ist er ein – manchmal provokanter – Denkanstoß.

