Salzburg aus neuer Perspektive

Aus ITG – Innovationsservice für Salzburg wird Innovation Salzburg.

Salzburg (OTS) - Forschung, Technologie und Innovation: sie tragen ganz wesentlich zur Formung der Zukunft bei, bringen Arbeitsplätze und Wohlstand und ziehen Fachkräfte an. Mit einer neuen Ausrichtung des ehemaligen ITG - Innovationsservice für Salzburg werden sie in den Fokus gerückt. Die Standort- und Innovationsagentur für das Bundesland Salzburg heißt ab sofort „Innovation Salzburg“. Die neue Botschaft „featuring the future“ soll längerfristig auch international wahrgenommen werden.

Die Umfirmierung der Agentur auf „Innovation Salzburg GmbH“ und die Neuausrichtung der Wirtschaftsstandortvermarktung sind die ersten Schritte zu vielen weiteren Maßnahmen. „ Salzburg ist zwar eine kleine Region, verfügt jedoch über internationale Strahlkraft “, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „ Die Marke müssen wir nicht aufbauen, sondern weiter stärken. Daher wollen wir Salzburg als Standort um weitere Aspekte ergänzen: Hier wird Beachtenswertes in den Bereichen Forschung und Innovation geleistet und es gibt viele herausragende Unternehmen und Chancen für junge Menschen. Mit seinen Top-Arbeitgebern und modernen Ausbildungsangeboten hat Salzburg auch abseits von Kultur, Kunst und Tourismus viel zu bieten. “

Innovation Salzburg – der Name ist Programm – steht sowohl für den Standort Salzburg als auch für die breite Palette an Services: „ Wir als Agentur tragen dazu bei, das innovative Salzburg zu zeigen und weiterzuentwickeln. Wir arbeiten daran, das optimale Umfeld für Forschung, Innovation, Unternehmen, Startups, Investitionen und Fachkräfte zu schaffen. Vor allem der Ausbau von Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Life Sciences, Creative Industries und Grüne Innovation ist uns ein besonderes Anliegen “, sagt Walter Haas, Geschäftsführer von Innovation Salzburg. „ Ob internationale Spitzenfachkräfte, Startups, etablierte Unternehmen oder Forscher:innen – Innovation Salzburg soll sie alle ansprechen. Mit unseren Unterstützungen und Services aus einer Hand möchten wir dazu beitragen, dass sie ihre Vorhaben und Projekte in Salzburg auf den Weg in die Zukunft bringen. “

Die Innovation Salzburg GmbH wird von den Gesellschaftern Land Salzburg, Stadt Salzburg, Wirtschaftskammer Salzburg und Industriellenvereinigung Salzburg getragen.

