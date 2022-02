Lotto: Jackpot – am Sonntag geht es um 1,5 Millionen Euro

Solo-Joker mit mehr als 160.000 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Nach dem mit 4,2 Millionen Euro bislang höchsten Sechser des Jahres durch eine Oberösterreicherin am Sonntag, blieb am Mittwoch ein Tipp mit den „sechs Richtigen“ aus, und somit geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot. Im Sechser Topf werden dann rund 1,5 Millionen Euro liegen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen Jackpot, und der wurde von zwei Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmern geknackt. Einmal war Niederösterreich erfolgreich, einmal Tirol. Beide Gewinne wurden per Normalschein erzielt und bringen jeweils rund 108.000 Euro.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser, und die Sechser Gewinnsumme wurde daher wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 35 Spielteilnehmer, die einen Fünfer tippten, durften sich über rund 7.200 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es einen Sologewinn. Ein Steirer bzw. eine Steirerin gewann mit dem angekreuzten „Ja“ zum Joker rund 160.400 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Februar 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 620.931,59 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 107.958,10 66 Fünfer zu je EUR 1.411,20 164 Vierer+ZZ zu je EUR 170,30 3.430 Vierer zu je EUR 45,20 4.064 Dreier+ZZ zu je EUR 17,10 56.421 Dreier zu je EUR 4,90 146.891 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 17 23 24 28 45 Zusatzzahl 44

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Februar 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 35 Fünfer zu je EUR 7.196,40 1.955 Vierer zu je EUR 21,80 31.890 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 4 20 34 40 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Februar 2022

1 Joker EUR 160.386,90 9 mal EUR 8.800,00 64 mal EUR 880,00 737 mal EUR 88,00 7.919 mal EUR 8,00 80.792 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 0 3 4 7 3

