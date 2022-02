ORF-Premiere: „Der Staatsanwalt“ feiert mit seinem 100. Fall ein rundes Dienstjubiläum

Neue Folge „Aus der Schusslinie“ des ZDF/ORF-Krimihits mit Rainer Hunold am 18. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - Schon seit 2005 ist Rainer Hunold als „Der Staatsanwalt“ Bernd Reuther im Einsatz – nun feiert er am Freitag, dem 18. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit der 100. Folge sein Dienstjubiläum! Im neuen Fall „Aus der Schusslinie“ gerät der Oberstaatsanwalt dabei gleich doppelt unter Druck: Zum einen gibt der Mord an einer Eventmanagerin einige Rätsel auf. Der Täter scheint für Richterin Juliane Wolff (Annett Kruschke) vorschnell gefunden, doch Bernd Reuther hat Zweifel an der Schuld des Verdächtigen. Unterstützung bei einem nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit erhält Reuther wieder von Hauptkommissarin Kerstin Klar (Fiona Coors), Oberkommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer) und Dr. Judith Engel (Astrid Posner). Zum anderen soll Reuthers anstehendes Dienstjubiläum gebührend gefeiert werden, was dem bescheidenen „Staatsanwalt“ gar nicht behagt, steht er doch nicht gerne im Rampenlicht. Erst nach erfolgreichem Abschluss des Falls lässt er sich auf einen kleinen Umtrunk mit den beiden Ermittlern, Dr. Engel und Imbissbetreiber Stefan Schiller (Heinrich Schafmeister) ein. Inszeniert wurde der 100. Fall des ZDF/ORF-Krimierfolgs von Regisseurin Patricia Frey nach einem Drehbuch von Johannes Rottter. Neben dem bekannten Ensemble sind in der Jubiläumsfolge in weiteren Rollen u. a. Lilay Huser, Bastian Semm, Simon Böer, Catherine Bode und André Eisermann zu sehen.

Mehr zum Inhalt der Jubiläumsfolge „Aus der Schusslinie“ am 18. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2

Becky Gartner (Tiffany Knittel) hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie organisiert Events zu allen Anlässen in einer traumhaft gelegenen Location oberhalb der Stadt. Sogar auf einen Pool muss ihre Kundschaft nicht verzichten. Am Morgen nach einer Firmenfeier wird Becky dort ermordet aufgefunden. Richterin Juliane Wolff (Annett Kruschke) gibt sich mit schnellen Ermittlungserfolgen zufrieden. Für sie deutet alles auf Beckys Ex-Freund Louis Engelhardt (Bastian Semm) als Täter hin. Doch Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) zweifelt an dessen Schuld.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at