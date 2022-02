Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zum Tod von Toni Stricker

„Er war ein Meister des Crossover, ein charismatischer Entertainer und ein sympathischer Menschensammler“

Wien (OTS/RK) - „Der Tod des Geigenvirtuosen Toni Stricker ist ein enormer Verlust für die Musikwelt“, reagierte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig auf das Ableben des Ausnahmemusikers.

„Der gebürtige Wiener“, so der Stadtchef, „war ein Könner der musikalischen Vielfalt und des ,Crossover‘. Er war Konzertmeister im Theater an der Wien, charismatischer Entertainer, Produzent und Komponist. In seinen Kompositionen und bei seinen Live-Auftritten verknüpfte er Klassik, Jazz und die von ihm besonders geliebte ,pannonische Musik‘. Als genialer ,Menschensammler‘ brachte er kongeniale ,Teamworks‘ mit großen Künstlerinnen und Künstlern – darunter Opernstar Edita Gruberova, Universalkünstler André Heller oder Bühnen-Legende Erika Pluhar – auf den Weg. Dafür wurde er u. a. mit der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien ausgezeichnet.“

„Toni Stricker wird uns auch als unglaublich lieber und sympathischer Mensch abgehen“, so Ludwig. „Mein Mitgefühl ist bei der Familie.“

