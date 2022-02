VÖPE begrüßt Maßnahmen zur UVP-Reform

Es braucht aber weitreichendere Reformen für Städtebau-Verfahren

Die Reform ist ein guter erster Schritt, aber die Bauträger verlangen auch eine tiefgreifende Reform der "Städtebauvorhaben". Man kann ein Stadtentwicklungsprojekt nicht nach denselben Methoden prüfen wie ein Kraftwerk oder einen Schweinemastbetrieb. Sebastian Beiglböck, Geschäftsführer der VÖPE

Wien (OTS) - Seit Jahren bestehen für Lebensraumentwickler große Unsicherheiten in den Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung. Die nunmehr von Ministerin Gewessler auf Basis der Ergebnisse der UVP-Arbeitsgruppe in Aussicht gestellte Reform setzt an den richtigen Stellen an. Auch der UVP-Arbeitskreis der VÖPE – Vereinigung Österreichischer Projektentwickler hat unter anderem folgende kurzfristige Maßnahmen als wesentlich erachtet:

straffere Verfahren

bessere Ressourcenausstattung der Behörden und Gerichte

Einrichtung einer verfahrensleitenden Behörde mit hoher Kompetenz im Verfahrensmanagement

weitgehende Digitalisierung der Verfahrensabläufe

verstärkte Bestellung von externen Sachverständigen, um die Behörden in den Verfahren zu entlasten

Sebastian Beiglböck, Geschäftsführer der VÖPE: „ Die Reform ist ein guter erster Schritt, aber die Bauträger verlangen auch eine tiefgreifende Reform der "Städtebauvorhaben". Man kann ein Stadtentwicklungsprojekt nicht nach denselben Methoden prüfen wie ein Kraftwerk oder einen Schweinemastbetrieb. “

Die VÖPE entwickelt derzeit gemeinsam mit Juristen und Planungsexperten ein Modell, wie man Umweltprüfungen bestmöglich mit den raumordnerischen Prozessen und Verfahren koppeln und vernetzen kann. Da hier gleich alle drei föderalen Ebenen der Republik betroffen sind, ist das alles andere als trivial und erfordert einiges an Kreativität. Die Ergebnisse sollen noch im Frühjahr mit den öffentlichen Stakeholdern diskutiert werden.

Rückfragen & Kontakt:

VÖPE - Vereinigung Österreichischer Projektentwickler

DI Sebastian Beiglböck, Geschäftsführer

Mobil: +43 676 455 4005 I Tel. +43 1 711 35 28 00

sebastian.beiglboeck @ voepe.at

www.voepe.at



Alba Communications GmbH

Mag. Alexandra Seyer-Gmeinbauer, Managing Partner

T: +43/1/353 60 10-10, M: +43/664/132 99 93

a.seyer @ albacommunications.at

www.albacommunications.at