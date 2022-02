Kaup-Hasler zum Tod von Toni Stricker: „Virtuoser Geigenspieler und musikalischer Grenzüberschreiter“

Wien (OTS) - „Toni Stricker war ein virtuoser Geigenspieler, Komponist und Arrangeur. Mit dem ‚pannonischen Musikstil‘ hat er eine eigene Richtung entwickelt, die, in Anlehnung an die Schönheit der Landschaft, Jazz und Volksmusik verbindet“, reagierte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod des bekannten und beliebten Musikers. „Toni Stricker war ein musikalischer Grenzüberschreiter im besten Sinne, indem er sich über starr klassifizierte E- und U-Musik hinwegsetzte. Seine Leidenschaft für die Musik, jenseits aller schubladenhaften Bedenken, zeichneten sein Leben aus. Toni Stricker war auch geschätzter Komponist für Bühnen-, Film- und Fernsehspielmusiken und arbeitete mit Größen wie André Heller, Erika Pluhar, Maximilian Schell, Otto Schenk, Agnes Baltsa oder Edita Gruberova zusammen. Er wird in der Weltstadt der Musik schmerzlich fehlen“.

2008 wurde Toni Stricker mit der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold ausgezeichnet.

