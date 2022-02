Grant Thornton auf solidem Wachstumskurs

Das globale Grant Thornton Netzwerk verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 14,3 Prozent auf 6,6 Mrd. USD. Diesem Trend folgt auch die Grant Thornton Austria Gruppe.

Wien (OTS) - Trotz der pandemiebedingt schwierigen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2020/2021 erzielte Grant Thornton Austria ein weiterhin solides Wachstum. „ Unser Kerngeschäft mit Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen ist erfreulich weitergewachsen und weiterhin stark nachgefragt “, betont Marlene Halikias, Head of Advisory bei Grant Thornton Austria. „ Ich bin sehr stolz auf den Erfolg der Gruppe, der neben hochwertiger Arbeit und innovativer Beratung dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken ist. ”

Vor allem die durch die Pandemie stark nachgefragten Services, wie Unterstützung bei Covid-Förderungen, Restrukturierungsprojekte, Digitalisierungsmaßnahmen, klassische Steuerberatung sowie Cyber Security-Projekte leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Ergebnis. Die aktuelle pandemische Lage und die neue Arbeitswelt verdeutlichen einmal mehr, wie wichtig Cyber Security- und Forensic Services-Themen für Unternehmen sind. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat Grant Thornton Austria diese Dienstleistungen konsequent weiter vorangetrieben. In naher Zukunft möchte die Grant Thornton Austria Gruppe den Bereich Assurance aktiv weiter ausbauen, um Klienten auch über die Landesgrenzen hinaus noch besser servicieren zu können.

Auch mehr als die Hälfte der Grant Thornton-Mitgliedsfirmen weltweit sind auf Wachstumskurs und erzielten in einem herausfordernden Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum. Auf regionaler Ebene verzeichnete die EMEA-Region mit 19,1 Prozent auf 2,5 Mrd. USD das stärkste Wachstum, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum mit 15,8 Prozent auf 1,2 Mrd. USD und Amerika mit 9,7 Prozent auf 2,9 Mrd. USD. Die stärksten Zuwächse in allen Dienstleistungsbereichen zählte die Wirtschaftsprüfung (+16,1 Prozent), gefolgt von der Beratung (+15,5 Prozent) und der Steuerberatung (+8,6 Prozent), was den multidisziplinären Charakter des Netzwerks verdeutlicht. Die Gesamtzahl der weltweit Beschäftigten stieg von 58.000 auf 62.000. Dies spiegelt die kontinuierlichen Investitionen des Netzwerks in seine Mitarbeiter:innen und sein Engagement für den Aufbau einer vielfältigen und integrativen globalen Kultur wider.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Business Process Solutions und Advisory. Weitere Schwerpunkte bilden Forensic Services, Cyber Security sowie Compliance Technology. 200 Beschäftigte in Wien und Wiener Neustadt betreuen Klienten in Österreich, im mittel- und osteuropäischen Raum sowie grenzüberschreitend in allen wichtigen Märkten weltweit. Das Unternehmen ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen mit mehr als 62.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 130 Ländern.

