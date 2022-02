(High) End- to -End Entwicklung in Österreich: Zühlke vereint Business und Technologiekompetenz vor Ort

Mit dem neuen Elektroniklabor kann Innovationsdienstleister Zühlke Österreich die komplette Produktentwicklung vor Ort in Wien abdecken

Wien (OTS) - Innovationen „made in Austria“ treiben den Fortschritt voran und stärken zugleich die heimische Wirtschaft. Innovationspartner Zühlke, Mitglied der Exzellenzplattform Leitbetriebe Österreich, unterstützt Unternehmen dabei auf Basis neuester Technologien Dienstleistungen und Produkte zu erschaffen und zu transformieren. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Nachhaltigkeit der Lösungen gelegt. Um die Kunden in Österreich noch besser in die Produktentwicklung einzubeziehen, ist nun in Wien ein eigenes Elektroniklabor entstanden.

„Unser Service ist allumfassend – vom Ideenentwurf über den ersten Prototypen und die komplette Produktentwicklung bis zur Herstellung, Markteinführung und Instandhaltung“ beschreibt Barbara Hotwagner, Managing Director Competence Center bei Zühlke Österreich das Unternehmensportfolio. „Egal, ob es um die Optimierung einzelner Komponenten oder die Entwicklung komplexer Geräte und das dazugehörige Material geht.“

Für verbesserte Produkte und gegen Lieferengpässe

Der Bau eines eigenen Elektroniklabors war ein logischer Schritt, nachdem die Nachfrage nach Produktentwicklungen und Embedded Projekten in Österreich immer größer wurde. Seit Herbst letzten Jahres wurde deshalb gebaut. Das Besondere daran: Das Labor entstand inmitten des Zühlke Büro im Rivergate Gebäudes in Wien. Dadurch ist es auch räumlich direkt mit den Projektteams verbunden. Kunden profitieren somit weiterhin von der teamorientierten Arbeitsweise und dem interdisziplinären Experten-Wissen, das sich über alle Branchengrenzen hinweg erstreckt. Parallel dazu wurde auch das Elektronikteam vergrößert.

In den neuen Räumlichkeiten entstehen individuelle Komponenten, die genau auf das Kundenprojekt abgestimmt sind. „Gerade in Zeiten von Lieferengpässen spielt das eine wichtige Rolle“ weist Robert Sorschag, Senior Business Solution Manager bei Zühlke Österreich, hin. „Durch ein eigenes Elektroniklabor können wir lokal Anpassungen vornehmen, um auf Engpässe am internationalen Markt zu reagieren. Gleichzeitig hat der Kunde die Möglichkeit Elektronik-Komponenten durch sogenanntes „Re-engineering“ von uns optimieren zu lassen und nachhaltiger zu gestalten.“ Somit ist man unabhängiger von Lieferketten. Zühlke entwickelt, gestaltet, testet und baut Produkt- und Systeminnovationen – für Start-Ups ebenso wie für namenhafte Hersteller aus den verschiedensten Branchen: Von Haushaltsgeräten, Industriegütern und Medizinprodukten hin zu Produkten im Bereich Energie und Wasser.

Ein eigenes State of the Art Labor in Wien

Oszilloskope, Wärmebildkamera, Absauganlage – das Labor ist mit allem ausgestattet, was es für die Elektronikentwicklung braucht. Geschäftsführung und Elektronik-Team haben Hand in Hand gearbeitet, damit alle Bedürfnisse abgedeckt werden können. Ein besonderes Augenmerk galt außerdem den Sicherheitsvorkehrungen. Zühlke Lösungen sind durch ihre hohe Individualisierung gezielt auf wesentliche Wettbewerbsvorteile des Kunden ausgerichtet, weshalb sie oftmals unter Geheimhaltung entstehen. Auch dies galt es bei der Laborplanung zu berücksichtigen: „Da viele unserer Projekte unter NDA, also non-disclosure agreement, laufen, ist es uns sehr wichtig, dass beispielsweise die Räumlichkeiten abgetrennt und sichtgeschützt sind, sodass nur ausgewählte Kolleginnen und Kollegen Zugriff haben“, erläutert Barbara Hotwagner. Für das Mitglied der Geschäftsleitung bei Zühlke Österreich ist das Elektroniklabor eine ganz besondere Herzensangelegenheit: „Einer meiner Studienschwerpunkte lag bei Embedded Systems, dementsprechend habe ich eine gewisse Affinität zu systemnaher Programmierung. Dass wir nun ein eigenes Labor haben, in welchem wir auch diesen Bereich unseres Portfolios vor Ort abbilden können, fühlt es sich nun absolut richtig an und freut mich persönlich sehr.“

Von der Idee bis zum Markterfolg

Komplexe Geräte und Produkte zu entwickeln – das ist auch in etablierten Branchen eine echte Herausforderung. Denn die Produktvariabilität wird immer größer, die Laufzeit der Produkte immer kürzer und Produktsoftware immer wichtiger. Außerdem gilt: Je größer der Innovationsdruck, desto kleiner das passende Zeitfenster für das einzelne neue Produkt. Zühlke unterstützt Kunden deshalb als zuverlässiger Innovationspartner mit multidisziplinärer Expertise und Erfahrung. Das Angebot umfasst dabei alles, was notwendig ist, um eine Idee, bzw. ein Gerät auf den Markt zu bringen: Mechanik, Elektronik, Firmware, Embedded Software, Konnektivität, optische Systeme und natürlich auch Simulation/CAD – alles aus einer Hand. Zühlke führt effizient durch den gesamten Produktdesign- und Produktentwicklungsprozess. Die eigens zusammengestellten Projekt-Teams verfolgen dabei immer klar den Design-to-Cost-Gedanken, verlieren dabei aber nie die entscheidenden Funktionen aus den Augen. Dank dem neuen Elektroniklabor geht das nun alles mit lokaler Expertise und Betreuung in Wien.

