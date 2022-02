Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Katharina Straßer am 18. Februar zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Noch bevor sie in „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ (Donnerstag, 24. Februar, ab 20.15 Uhr, ORF 2) mit einer illustren Schar weiterer Opernball-Expertinnen und -Experten von Mirjam Weichselbraun zu herausfordernden Spielrunden in Frack und Abendkleid geladen werden, sind die beiden Opernball-„Chef-Kommentatoren“ Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz am Freitag, dem 18. Februar 2022, um 21.20 Uhr in ORF 2 zu Gast bei „Vera“. Diesmal auch mit dabei ist Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer, die nicht nur zwei Songs präsentiert, sondern auch von ihrem „neuen Leben“ erzählt.

Eine Woche vor dem heuer wieder nicht stattfindenden Opernball begrüßt Vera Russwurm die beiden Kommentatoren des glanzvollen Spektakels: Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. Sie erzählen nicht nur von ihren persönlichen Highlights und Fettnäpfchen der vergangenen 20 Jahre, sondern offenbaren auch Erstaunliches:

Privat hätten sie diesen Ball in ihren jüngeren Jahren nie besuchen oder gar eröffnen wollen, da sie dem Tanz im Getümmel wenig bis nichts abgewinnen können. Außerdem sprechen sie davon, dass sie sich noch immer nicht darauf geeinigt haben, wer bei ihrer Doppelconférence die Rolle des G’scheiten und wer die des Blöden übernehmen soll. Und sie erklären, wie sich der Opernball im Laufe der Jahre verändert hat. So wären beispielsweise Kamerazufahrten in Damen-Dekolletés heute nicht mehr möglich. Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz sind zur Einstimmung auf „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ auch am 22. Februar ab 17.30 Uhr zu Gast in „Studio 2“. Außerdem macht ORF 2 dem Publikum am 19. Februar ab 9.45 Uhr mit dem Film „Opernball“ mit Johannes Heesters Lust auf den heiteren Spieleband.

Die Tiroler Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer erzählt Vera Russwurm u. a. von ihrem „neuen Leben“, das erst kürzlich begonnen habe. Denn nach der Erkrankung ihres Mannes – dem Kabarettisten Thomas Stipsits – hatte sie allein für die Koordination von Bühne, Proben und Kindern zu sorgen. Nun achtet sie bei seinem Genesungsprozess penibel darauf, dass er sich nicht wieder übernimmt und nicht wieder zu viel arbeitet. Sie selbst tourt derzeit außerdem mit ihrer aktuellen Austropop-Tribute-Show durch Österreich. Bei „Vera“ wird sie „Ham kummst“ und „Hiatamadl“ neu interpretieren.

