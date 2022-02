Arbeiten im Kindergarten: Virtueller Infotag an der bafep21 und Schule für Assistenzpädagog*innen

Wien (OTS) - Die Zukunft der Stadt geht in den Kindergarten! Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) sowie die Schule für Assistenzpädagog*innen bieten verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten im elementarpädagogischen Bereich und somit Gelegenheit die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Am 25. Februar findet der jährliche Infotag statt. Auf der Website www.bafep21.wien.gv.at finden sich alle wichtigen Informationen rund um Anforderungen, Ausbildung und Arbeitsalltag im Kindergarten. Zwischen 14 und 18 Uhr stehen Lehrer*innen, Auszubildende und Studierende in Chatrunden für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich geben Videos Einblick in die beiden Berufsfelder.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr freut sich auf den Infotag: „Wir wollen, dass der Kindergarten als erste und wichtigste Bildungseinrichtung im Leben eines jungen Menschen noch mehr bietet, als bisher. Daher werden wir in den nächsten Jahren mehr Personal in die Wiener Kindergärten bringen. Der Infotag an der bafep21 ist eine tolle Veranstaltung, die alle wesentlichen Informationen über die Ausbildung im elementarpädagogischen Bereich aufzeigt. Ich hoffe sehr, dass möglichst viele Interessierte daran teilnehmen!“

„Wir laden alle Interessierten ein, sich am virtuellen Infotag ein Bild über die spannenden, vielfältigen und praxisorientierten Ausbildungen an der bafep21 zu machen“, so Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten und Nicole Kalteis, Direktorin der bafep21.

Der Fokus der bafep21 liegt in der Erwachsenenbildung. Das BAfEP-Kolleg „CHANGE“ ist eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Elementarpädagogin bzw. zum Elementarpädagogen. Während der Ausbildung gibt es in den ersten 2 Semestern die Möglichkeit zur Unterstützung durch das AMS und den waff. Ab dem 3. Semester arbeiten die Studierenden an 2 Tagen in der Woche in einem Kindergarten und werden dafür bereits von der Stadt Wien entlohnt.

Das Kolleg „CHANGE“ mit Ausbildungsstarts im September 2022 und Februar 2023 bietet Ausbildungsplätze für

kommunikative und engagierte Personen, die Bildungsprozesse mit Kindern aktiv und kreativ gestalten möchten

Sprachtalente mit sehr guten Deutschkenntnissen

Quereinsteiger*innen, die schon lange nach einem sinnstiftenden Arbeitsbereich suchen

Menschen mit einer abgeschlossenen Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung.



Die 3-jährige Ausbildung zur Assistenzpädagogin bzw. zum Assistenzpädagogen mit Start September 2022 richtet sich an:

Personen mit Sprachenvielfalt und sehr guten Deutschkenntnissen

Kommunikative Menschen mit dem Wunsch, aktiv Bildungsprozesse von Kindern gemeinsam mit Kindergartenpädagog*innen zu gestalten

Berufstätige mit Veränderungswunsch, Wiedereinsteiger*innen und Arbeitssuchende.



Bewerbungen für beide Ausbildungsformen sind bis zum 28. März möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter: www.bafep21.wien.at



Rückfragen & Kontakt:

Mirjana Savic

Stadt Wien – Kindergärten

++43 676 8118 90295

mirjana.savic @ wien.gv.at