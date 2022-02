Kunst- und Kulturstaatssekretärin Mayer zum Ableben von Ausnahmemusiker Toni Stricker

Wien (OTS) - „Toni Stricker wird durch seine unglaubliche Vielseitigkeit nicht nur in einem Bereich des Kulturlebens eine Lücke hinterlassen, sondern gleich in mehreren“, sagt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute zum Ableben des burgenländischen Ausnahmemusikers. „Vom Theater an der Wien bis zur pannonischen Musik, von der Klassik bis zum Swing, von Edita Gruberova bis Peter Alexander – Toni Stricker hat in weiten Teilen der Musiklandschaft Spuren hinterlassen, die ihn überdauern werden. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freunden.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. (FH) Michael Weiß

Pressesprecher der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6648479043

michael.weiss @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at