FPÖ - Hauser: Bauchfleck für österreichische Verkehrspolitik in Strassburg!

Höhere Brenner-Maut von Zustimmung der Nachbarländer abhängig

Wien (OTS) - Eine Hiobsbotschaft für das transitgeplagte Tirol kommt aus Strassburg. Im EU-Parlament sollen neue Regeln für die Mauteinhebung beschlossen werden. Diese schaffen prinzipiell die Möglichkeit, auf besonders stark von Lkw-Verkehr betroffenen Strecken die Mautgebühren um bis zu 50 Prozent zu erhöhen. Das Problem: Eine Erhöhung der Maut über den Brenner bedarf der Zustimmung der Nachbarländer Deutschland und Italien. Für den Osttiroler FPÖ-NAbg. Gerald Hauser ist dieses Modell ein Desaster für die österreichische Verkehrspolitik: „Europa fährt weiter über Österreich drüber - und die grüne Verkehrsministerin schweigt. Das ist ein Skandal und eine Ohrfeige für die transitgeplagte Tiroler Bevölkerung.“



Wenn diese Regeln so beschlossen werden, dann sei eine Preiserhöhung auf der Brennerstrecke unmöglich, weil Deutschland und Italien bereits in der Vergangenheit stets gegen eine Mauterhöhung verhindert hätten, erklärte Hauser. Tirol und Bayern lägen zudem aufgrund der Blockabfertigung an besonders verkehrsstarken Tagen in einem Dauerkonflikt.



Dass die Brennerroute für den Lkw-Transit so beliebt sei, liege auch daran, dass der Weg über die Schweiz teurer sei. Hauser: „Die Schweiz als Nicht-EU-Mitgliedsland hat die Preise entsprechend gestaltet, um den Lkw-Transit weitestgehend abzuhalten. Österreich hingegen habe innerhalb der EU kaum die Gelegenheit, sich durchzusetzen. Ich habe von Verkehrsministerin Gewessler bisher aber auch noch keinen Versuch gesehen, sich hier für die Tiroler einzusetzen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at