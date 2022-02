Die Pollen fliegen wieder – neuer Nasenspray schützt

Wien (OTS) - Triefende Nase, juckende, brennende Augen, Niesattacken bis hin zur Atemnot? Für viele Allergiker beginnt jetzt bereits die Leidenszeit. Denn: Die Pollen fliegen wieder.

Je nach Außentemperatur beginnt im Februar die Blütezeit von Erle und Haselnuss, im März von Birke und Esche. Nachdem die Natur den Allergikern im April eine kurze Verschnaufpause vergönnt, blühen ab Mai Gräser und Kräuter. Der Kontakt mit ihren Pollen löst bei Allergikern die bekannten Symptome aus: Niesen, Fließschnupfen, juckende, brennende Augen, Husten - ja sogar asthmatische Anfälle. Sie schränken die Lebensqualität der Betroffenen extrem ein, verhindern Spaziergänge in der Natur, manche können gar nicht mehr das Haus verlassen.

Um Pollen erst gar keine Chance zu geben, sich im menschlichen Atemsystem festzusetzen und dort lästige Allergiesymptome auszulösen, bietet der neue Nasenspray Allergyl® eine vorbeugende Lösung bei Heuschnupfen und allergischer Rhinitis an. Allergyl® Schutzspray ist ein Nasenspray mit Zellulose und Pfefferminze in Pulverform. Das Pulver wandelt sich in der Nase in ein Gel um, das für etwa sechs Stunden eine Schutzschicht vor Pollenallergenen bildet.

Die Anwendung ist einfach: jeweils ein Sprühstoß ins rechte und ins linke Nasenloch und der Allergyl® Nasenspray versiegelt die Nasenschleimhaut mit einem Schutzfilm, der die in der Luft befindlichen Allergene einfängt und deren Kontakt mit der Nasenschleimhaut verhindert. Somit wird kein Histamin freigesetzt und es werden keine allergischen Reaktionen ausgelöst. Um die Barriere aufrechtzuerhalten, sollte der Allergyl® Schutzspray 2- bis 3-mal pro Tag angewendet werden.

Die effektive Wirkung und Verträglichkeit bei Personen mit leichter bis mittelmäßig starker allergischer Rhinitis wurden in mehr als 35 wissenschaftlichen Publikationen nachgewiesen.

Der Schutzspray ist 100 Prozent natürlich und für Erwachsene, SportlerInnen, Schwangere und Stillende sowie Kinder ab 18 Monaten geeignet. Im Gegensatz zu der Einnahme von Antihistaminika macht die Anwendung des Sprays nicht müde und kann gemeinsam mit anderen Antiallergika verwendet werden.

http://www.allergyl.at

