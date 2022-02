POP! POP! POP! Mit der Edition THE 8 X JEFF KOONS hat der US-amerikanische Künstler mit BMW sein Traumauto erschaffen.

Mit THE 8 X JEFF KOONS wird das am aufwändigsten gestaltete Fahrzeug in der Firmengeschichte von BMW erstmals einem Publikum weltweit präsentiert.

Meine Edition des BMW 8er Gran Coupé ist mein absolutes Traumauto! Ich wollte schon immer einen ganz besonderen BMW gestalten und das Projekt bedeutet mir sehr viel. Die Edition ist sportlich und springt ins Auge, zugleich ist sie aber auch minimalistisch und konzeptionell. Ich kann es kaum erwarten, in meinem 8er Gran Coupé herumzufahren und ich hoffe, dass alle anderen ebenso viel Gefallen daran finden werden wie ich.” Jeff Koons

Salzburg (OTS) - In einer Auflage von nur 99 Exemplaren entstand in mehrjähriger enger Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Künstler Jeff Koons und BMW die streng limitierte Edition des M850i xDrive Gran Coupé (Verbrauch kombiniert: 11,0 – 10,7 l/100 km gemäß WLTP, CO2-Emissionen kombiniert: 251 – 243 g/km gemäß WLTP). Mit THE 8 X JEFF KOONS wird das am aufwändigsten gestaltete Fahrzeug in der Firmengeschichte von BMW erstmals einem Publikum weltweit anlässlich der Frieze Los Angeles präsentiert. BMW ist langjähriger Partner der Kunstmesse, Jeff Koons wird vor Ort auf der Melrose Avenue von der Pace Gallery vertreten.

Jeff Koons, Künstler: „Meine Edition des BMW 8er Gran Coupé ist mein absolutes Traumauto! Ich wollte schon immer einen ganz besonderen BMW gestalten und das Projekt bedeutet mir sehr viel. Die Edition ist sportlich und springt ins Auge, zugleich ist sie aber auch minimalistisch und konzeptionell. Ich kann es kaum erwarten, in meinem 8er Gran Coupé herumzufahren und ich hoffe, dass alle anderen ebenso viel Gefallen daran finden werden wie ich.”

Mehr Informationen finden Sie im BMW PressClub.

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Michael Ebner

Leiter Kommunikation Österreich

+43 662 8383-9100

michael.ebner @ bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.at