Corona-Gipfel – Die Öffnungsschritte: „Runder Tisch“ mit Simone Stribl

Heute, am 16. Februar, um 22.25 Uhr in ORF 2 mit u.a. Reich, Klimek und Bergthaler

Wien (OTS) - Die Regierung hebt im März die meisten Corona-Beschränkungen auf. Mit wenigen Ausnahmen fallen die G-Regeln, die Sperrstunde wird aufgehoben, die Nachtgastronomie kann wieder öffnen. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Supermarkt, im Spital, in Bank und Post bestehen. An der Impfpflicht will die Bundesregierung festhalten. Die Stadt Wien bleibt insgesamt strenger als der Bund. Wie sehr stützt sich dieser Öffnungsplan auf wissenschaftliche Erkenntnisse? Wie weit musste die Regierung dem Druck von Landeshauptleuten und aus der Wirtschaft Rechnung tragen?

Darüber diskutieren heute, am 16. Februar, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Simone Stribl am „Runden Tisch“:

Katharina Reich

Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium

Peter Klimek

Komplexitätsforscher

Andreas Bergthaler

Forschungszentrum für Molekulare Medizin, Meduni Wien

Martina Salomon

„Kurier“

Petra Stuiber

„Der Standard“

