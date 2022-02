Junge ÖVP begrüßt Öffnungsschritte

Wien (OTS) - “Dank der stabilen Situation in den Spitälern sind weitreichende Öffnungsschritte möglich. Die heute präsentierten Lockerungen sind gerade für junge Menschen ein wichtiger Schritt zurück zu mehr Normalität”, freut sich JVP-Bundesobfrau und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm heute nach dem Öffnungsgipfel, bei dem bekanntgegeben wurde, dass mit 5. März so gut wie alle Maßnahmen fallen. “Gerade junge Menschen haben in den letzten Wochen oft zurückstecken müssen und daher ist es umso wichtiger, dass ein Zusammenkommen und Feiern mit Freunden wieder ohne Einschränkungen möglich wird.”

“Es wird für die Bundesregierung aber trotzdem noch notwendig sein, die weitere Entwicklung gemeinsam mit Expertinnen und Experten genau zu beobachten. Wir müssen alles dafür tun, dass es nicht wieder zu so einschneidenden Maßnahmen kommt. Mein Appell lautet daher nach wie vor: Bitte lasst euch impfen, denn die Impfung ist unsere wichtigste Waffe im Kampf gegen die Pandemie”, betont Plakolm abschließend.

