Bauernbund: Lockerungen für Landwirtschaft dringend notwendig

Strasser hofft mit Fall der Corona-Maßnahmen auf stabilere Märkte

Wien (OTS) - "Die Lage auf den Intensivstationen erlaubt weitreichende Lockerungen ab 5. März. Das ist ein bedeutender Schritt in Richtung mehr Normalität und stabilere Märkte. Etwa in der Schweinehaltung sind durch den Ausfall im Tourismus und in der Gastronomie bedeutende Absatzwege weggebrochen - für viele Betriebe existenzbedrohend. Dazu kommt ein derzeit enormer Kostendruck bei Futtermitteln, Dünger und Energie. Wir hoffen nun, dass wir wieder rasch einen Absatz auf Vorkrisenniveau erreichen", betont Bauernbund-Präsident Georg Strasser.

Hamsterkäufe zu Beginn der Krise haben die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in den Brennpunkt gerückt, so Strasser: "Die Menschen schätzen die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern wieder mehr. Das gestiegene Bewusstsein für Regionalität gilt es weiterhin zu stärken und zu nutzen. Unsere Strategie, Qualitätsprogramme zu fördern, hat sich als stabilisierender Faktor erwiesen. In Krisenzeiten haben sich die Preise bei Qualitätslebensmitteln schneller erholt, als bei anderen Vermarktungswegen", unterstreicht der Präsident.

Strasser begrüßt die Lockerungen, wenn auch weiterhin Vorsicht geboten ist: "Gerade jetzt brauchen wir wieder mehr Normalität, um die in den vergangenen Monaten aufgestauten Spannungen in der Bevölkerung aufzulösen. Fehlende persönliche Gespräche haben vielerorts die Kommunikation in die sozialen Kanäle verlagert und zusätzlich emotionalisiert. Das tut einem Zusammenleben nicht gut. Stellen wir deshalb das Verbindende vor das Trennende und schütten die aufgrund von Corona entstanden Gräben zu. Besonders erfreulich ist, dass die Menschen endlich wieder zusammenkommen dürfen. Gerade in den ländlichen Regionen sind das Vereinsleben und der persönliche Dialog für das Wohlergehen aller essenziell", so Strasser. (Schluss)

