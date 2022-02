Wiener Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ an Ottakringer Brauerei überreicht

Stadt Wien und Sozialpartner verleihen Urkunde für vorbildliche Lehrausbildung

Wien (OTS) - TOP-Lehrbetrieb ist das Qualitätssiegel für vorbildliche Ausbildungsbetriebe in Wien. Arbeiter- und Wirtschaftskammer Wien sowie der Gewerkschaftsbund und die Industriellenvereinigung Wien haben das Zertifikat gemeinsam mit der Stadt Wien ins Leben gerufen. Christian Meidlinger, Zweiter Landtagspräsident und waff-Vorstandsvorsitzender: „Die Auszeichnung TOP-Lehrbetrieb bekommen nur Unternehmen, die ihren Lehrlingen eine hochqualitative Ausbildung anbieten. Für angehende Lehrlinge kann dieses Zertifikat auch eine Orientierung bei der Bewerbung bieten. Die Ottakringer Brauerei steht beispielhaft für viele Wiener Betriebe, die sich um Lehrlinge bemühen und ihnen qualitätsvolle Ausbildung bieten.“

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl: „Es freut mich sehr, dass es Betriebe gibt, die ihrer Verantwortung nachkommen und Lehrlinge nicht nur ausbilden sondern sie ausgezeichnet ausbilden. Denn wer Fachkräfte will, muss sie rechtzeitig ausbilden. Und wer hochqualifizierte Fachkräfte will, muss die allerbeste Ausbildung anbieten. Ich bin daher sehr froh, dass es Betriebe gibt, die nicht in den Chor einstimmen, der ein Klagelied über fehlende Fachkräfte singt, wie wir es ständig hören. Viele Betriebe nehmen ihre Verantwortung wahr, und sie bilden nicht nur aus, sie sorgen auch dafür, dass sich junge Menschen rundherum gut entwickeln können. Einige von diesen Betrieben holen wir mit dem Qualitätssiegel vor den Vorhang. Die Auszeichnung ist ein wichtiges Signal für Lehrlinge.“

Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien: „3.350 Wiener Betriebe bilden derzeit Lehrlinge aus. Sie übernehmen damit eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe für ihren eigenen Betrieb, ihre Branche und die gesamte Wirtschaft. Und natürlich für die Jugendlichen, die mit einer Lehrausbildung eine gute Basis für eine erfolgreiche Karriere erhalten. Das TOP-Lehrbetrieb-Gütesiegel zeichnet Betriebe wie Ottakringer aus, die mit besonders viel Engagement, Kompetenz und Herz an die Nachwuchsarbeit herangehen. Es macht ihre vorbildliche Rolle in der Fachkräfteausbildung sichtbar und soll so auch Ansporn für andere Betriebe sein.“

Fritz Meißl, Geschäftsführer des waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds): „Das Qualitätszertifikat TOP-Lehrbetrieb ist eine Win-Win-Geschichte für Unternehmen und Lehrlinge. Eine fundierte Ausbildung ermöglicht den Lehrlingen einen guten Start in die berufliche Karriere. TOP-Lehrbetriebe zeigen auf beeindruckende Weise wie Fachkräftesicherung für die Zukunft funktioniert.“

Tobias Frank, Geschäftsführer Technik der Ottakringer Brauerei, 1. Braumeister und für die Lehrlingsausbildung verantwortlich erläutert die Motivation, sich um das Zertifikat TOP-Lehrbetrieb zu bemühen: „Die Ottakringer Brauerei ist aktiv auf der Suche nach Fachkräften von morgen. Die Ausbildung von Lehrlingen ist für uns nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung, sondern bedeutet eine Investition in die Zukunft. Uns ist es wichtig, junge Menschen bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten und ihnen berufliche Perspektiven zu bieten. Das Gütesiegel ist für uns ein sichtbares Zeichen unserer fundierten Ausbildung, das uns auch in Zukunft die besten Kandidaten bringen soll.“

TOP-Lehrbetrieb – ein Qualitätssiegel für Wiener Lehrausbildungsunternehmen

Hohe Ausbildungsqualität, ein klar strukturierter Ausbildungsplan und gute Kommunikation mit den Lehrlingen, der Berufsschule und den Eltern der Lehrlinge – das sind nur ein paar der zwölf Kriterien, die erfüllt werden müssen, um das Qualitätszertifikat TOP-Lehrbetrieb zu erhalten. Es werden auch die Qualität der AusbilderInnen, Erfolge bei Wettbewerben und die Antritts- und Erfolgsquote bei der Lehrabschlussprüfung bewertet. 2021 haben sich 21 Firmen um das Qualitätssiegel beworben. Neun Betriebe wurden ausgezeichnet und dürfen sich bis 2025 TOP-Lehrbetrieb nennen. Aktuell tragen 210 Ausbildungsstandorte Wiener Unternehmen die Auszeichnung TOP-Lehrbetrieb.

Bewerbungsfrist läuft bis 15. Juni 2022

Wiener Lehrausbildungsbetriebe können sich noch bis zum 15.6.2022 bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Wien um das Zertifikat bewerben und damit ein wichtiges Signal im Recruitingprozess setzen. Nähere Informationen finden sich unter https://wko.at/wien/top-lehrbetrieb.

