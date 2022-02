Wirtschaftsbund ad Öffnungs-Gipfel: Unternehmen können aufatmen

Wien (OTS) - „Der heute verkündete Öffnungsplan der Bundesregierung lässt die Unternehmen endlich aufatmen. Es ist an der Zeit, den Irrgarten an Maßnahmen endlich niederzureißen. Dank der milden Omikron-Variante können wir uns auf einen echten ‚Freedom-Day‘ im März freuen. Nun muss alles dafür getan werden, damit es nicht wieder zu solch umfangreichen Einschränkungen kommt. Hier stimmt uns die hohe Impfquote und auch die neu zugelassene Coronapille Paxlovid positiv,“ so Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt Egger zu den Ankündigungen der Bundesregierung.



