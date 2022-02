ORF III am Donnerstag: Hader-Tripel zum 60. Geburtstag mit Kabarettprogrammen „Privat“ in zwei Teilen und „Im Keller“

Außerdem: „Land der Berge“-Premiere „Legenden vom Arlberg“, „Politik live“ zu Corona-Lockerungen

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt in der „Donnerstag Nacht“ am 17. Februar 2022 den dreitägigen Schwerpunkt zum 60. Geburtstag von Josef Hader fort. Auf dem Programm stehen ab 21.55 Uhr die kultigen Kabarettprogramme „Privat“ in zwei Teilen sowie „Im Keller“. Im Hauptabend begleitet eine „Land der Berge“-Premiere den Skiveteran Ferdl Nöbl, der „Legenden vom Arlberg“ erzählt, gefolgt von einer „Politik live“-Diskussion mit Reiner Reitsamer über bevorstehende Corona-Lockerungen.

Ab 20.15 Uhr begibt sich die neue „Land der Berge“-Dokumentation „Legenden vom Arlberg“ auf eine Zeitreise durch die Alpin- und Skigeschichte des Arlbergs, der Wiege des Skifahrens. Ob Frank Sinatra, Barbra Streisand oder Kirk Douglas, sie alle sind durch die Skischule des 84-jährigen Ferdl Nöbl gegangen. Als Pionier der zweiten Generation und prototypischer „Arlberger“ hat er einiges zu erzählen. Der noch immer konditionell topfitte Skiveteran lehrt seit Jahrzehnten den richtigen Umgang mit der Skiausrüstung. Er hat den Wandel der Landschaft ebenso miterlebt wie jenen der Skitechnik, darüber tauscht er sich auch in einer Runde mit Skilegende Karl Schranz aus. In der schneefreien Jahreszeit ist Nöbl außerdem als Bergführer unterwegs.

Anschließend lädt ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer zur „Politik live“-Diskussion (21.05 Uhr) zum Thema „Zwischen Pflicht und Freiheit – Wie sehr bestimmt Corona künftig unseren Alltag?“. Nach dem heutigen Gipfel zwischen Bund und Ländern soll es neue Lockerungen geben. Wo gilt künftig 2G oder 3G? Wer soll Anspruch auf Gratis-Tests haben? Wie sehen die Maßnahmen nach dem Ende für die Impflotterie aus, um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen? Und wann kommt der sogenannte Freedom Day? Zu Gast dazu sind u. a. Josef Smolle (ÖVP), Ralph Schallmeiner (Die Grünen), Gerhard Kaniak (FPÖ) und Gerald Loacker (NEOS).

Die „Donnerstag Nacht“ lädt auf die Burgruine Finkenstein als Schauplatz von Josef Haders Kabarettprogramm „Privat“ (ab 21.55 Uhr). Darin lässt Hader seine fiktive Autobiografie zum Leben erwachen, die zur surrealistisch-phantastischen Reise wird. Geschichten aus der Kindheit am Lande und über seine Großeltern in der Zeit des Ersten Weltkriegs sind ebenso Thema wie seine Geburtsstätte, die Hebammenstation. An seine Zeit als Baby erinnert er sich genau, galt er doch als Wunderkind. Das Verhältnis zu seinen Eltern beschreibt Hader als verdreht, da ihm deren künstlerische Ambitionen in Richtung Avantgarde zuwider waren. Erst beim „Musikantenstadl“ kam ihm die Erleuchtung, Kabarettist werden zu wollen. Danach kann man Josef Hader „Im Keller“ (0.10 Uhr) erleben: Ein Werbetexter will den selbstgebastelten Atombunker seines Vaters in ein Kreativzentrum mit Sauna und Solarium umbauen und verwickelt sich dabei mit einem imaginären Handwerker in eine zweistündige Diskussion.

