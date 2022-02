John Brady ist neuer Marketing Director von Österreichs innovativstem Online-Supermarkt gurkerl.at

Wien (OTS) - Nachdem John Brady (36) seit August 2021 bereits mit seinem Unternehmen Creative Crow in beratender Funktion als Marketing Director von gurkerl.at tätig war, avancierte er mit Jänner 2022 zu einem „Fulltime-Gurkerl“. John Brady leitet das 13-köpfige Marketing-Team des Unternehmens und verantwortet dabei die gesamten Marketing-Agenden.

Schnelligkeit und Effizienz in der Ausführung, aber eine gut durchdachte Ausarbeitung der Strategie, die alle Kommunikationskanäle zielgruppenspezifisch und passgenau bespielt – diese Herangehensweise zeichnet den Vollblut-Marketer aus. „ Als Digital-Enthusiast freue ich mich, mit gurkerl.at die Lebensmittelindustrie in Österreich in das digitale Zeitalter zu bringen und dazu beizutragen die Marke zur ernstzunehmenden Konkurrenz für den stationären Handel zu machen “, fasst John Brady seine Mission bei Österreichs innovativstem Online-Supermarkt in einem Satz zusammen. Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, freut sich, John Brady an seiner Seite im Führungsteam von gurkerl.at zu wissen: „ John Brady hat mich mit seiner umfassenden Erfahrung im Marketing und seinem Fokus auf Digital Marketing überzeugt. Mit ihm konnten wir bereits große Unternehmenserfolge erzielen und werden diese bestimmt durch sein mehr als 10-jähriges Marketing-Know how fortsetzen .“

360 Grad Marketing für Start-ups und Scale-ups als große Leidenschaft

John Brady wuchs in Johannesburg auf, bevor er 1993 nach Österreich übersiedelte. 2010 schloss er sein Marketing-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien erfolgreich ab. Im gleichen Jahr übernahm John Brady seine erste berufliche Position als CRM & Digital Marketing Manager bei General Motors in Wien. Vier Jahre später avancierte er dort zum Head of Marketing Communications. Es folgten unter anderem Karriereschritte als Head of Marketing and PR bei der What Watch Holdings GmbH, als Head of Online Marketing bei den Falkensteiner Hotels & Residences und als Corporate Director für E-Commerce bei Vienna House. Im Juni 2020 gründete John Brady schließlich sein eigenes Beratungsunternehmen Creative Crow, das sich 360 Grad Marketing für Start-ups und Scale-ups annimmt.

