FPÖ Oberösterreich: Wegen unsicherer Corona-Vorgaben heuer kein politischer Aschermittwoch

Linz (OTS) - Die FPÖ hat sich auf Grund des Umstandes, dass bei Beginn der Planungen und Vorbereitungen für den politischen Aschermittwoch 2022 nicht absehbar war, welche behördlichen Vorgaben hinsichtlich Corona gelten würden, dazu entschlossen, dass heuer der politische Aschermittwoch nicht stattfinden kann. „Für eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist eine entsprechende Vorlaufzeit für die Organisation zwingend notwendig. Entgegen anders lautender Mutmaßungen in den Medien war einzig und allein die Unsicherheit hinsichtlich der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Maßnahmen der Grund für die heurige Absage“, so der Landesgeschäftsführer der FPÖ Oberösterreich, Hubert Schreiner, MA, der darauf verweist, dass beim politischen Aschermittwoch die Besucher Platzkarten benötigen. „Dieser Kartenvorverkauf, der eine entsprechende Vorlaufzeit benötigt, war einer der Gründe für die Absage in diesem Jahr.“ *****

„Wir haben uns diese Entscheidung, die selbstverständlich zwischen der Bezirksgruppe Ried, der Landes- sowie der Bundes-FPÖ koordiniert war, nicht leicht gemacht. Wir sind zuversichtlich, dass der politische Aschermittwoch nächstes Jahr wieder in Ried stattfinden wird und freuen uns bereits darauf“, so Schreiner.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich

Birgitt Thurner

Landespressereferentin

06649072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at