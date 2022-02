Die Jagd auf zurückgeschickte Pakete ist eröffnet:

Startschuss für "Die Retourenjäger" - Ab heute bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) -

Sechs Händlerinnen und Händler zocken um geheimnisvolle Retouren Paletten

Moderatorin Panagiota Petridou führt durch die Show

Ausstrahlung ab 16. Februar, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Die unterhaltsame Jagd auf die geheimnisvollen Restpostencontainer ist eröffnet! Wer in der ersten Folge "Die Retourenjäger" richtig absahnt und wer eine Bruchlandung beim Bieten hinlegt, erfährt man diesen Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Dann heißt es endlich: An die Palette, fertig, los!

Sechs Retourenhändler aus ganz Deutschland bieten sich um Kopf und Kragen - oder um den großen Jackpot. Moderatorin Panagiota Petridou präsentiert die erste Palette, die sich als echter Volltreffer voller Haushaltsartikel entpuppt, mit der der Höchstbietende Alex einen Riesengewinn macht. Kaum erkennbar ist der Inhalt der nächsten Palette und wird von Technikfreak Hanno ersteigert: Der Beginn einer Pechsträhne, die sich durch die Folge zieht. Auch sein nächster Deal ist leider eine richtige "Hanno-Palette"... Im Duell gegen Hanno landet Alex erneut einen Volltreffer mit hochwertigen Haushaltsretouren und Dirk ergattert für knappe 1.000 Euro gewinnbringende Erotik-und Elektroartikel, die für einige Lacher sorgen. Die Highlight-Palette des Tages hat einen Wiederverkaufswert von über 10.000 Euro: Das Potenzial erkennen nicht alle, doch nach einer nervenaufreibenden Auktion kann Pechvogel Hanno endlich seinen großen Gewinn des Abends einheimsen...

"Die Retourenjäger" ab dem 16. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.

Produziert wird die Sendung von der UFA Show & Factual GmbH.

Über "Die Retourenjäger"

Über 500 Millionen Retouren wurden im letzten Jahr in Deutschland zurückgesendet. Diese Retouren versuchen nun fünf verschiedene Händlerinnen und Händler in einer Auktion zu ersteigern. Dabei wissen sie aber bis zum Ende nicht, was sich hinter unter der Box verbirgt. Einzig 30 Sekunden vor Beginn bekommen sie einen kurzen Einblick auf die Palette. Dann müssen sie entscheiden, ob die Jagd sich lohnt. Moderiert wird die Sendung von Panagiota Petridou

