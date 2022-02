„Eco“: Russisches Gas – wie abhängig ist Österreich?

Russisches Gas: Wie abhängig ist Österreich?

Die Spannungen zwischen Europa und Russland rund um die Ukraine drohen zu eskalieren. Österreich ist ebenfalls betroffen und hängt so wie auch andere Länder am russischen Gashahn – und das schon seit Jahrzehnten. Die Gasspeicher in Österreich sind im Vergleich zu früheren Jahren wenig gefüllt und das, obwohl die Speicherkapazitäten seit der Gaskrise 2009 stetig ausgebaut wurden. Warum ist das so? Und wie realistisch ist es, dass Putin das Gas abdreht? Bericht: Hans Hrabal, Michael Mayrhofer.

Straftat Ökozid: Die EU will härter gegen Umweltkriminalität vorgehen

Ölpest, verseuchte Flüsse, nukleare Katastrophen und nicht zuletzt die Klimakrise: Menschengemachte Naturkatastrophen haben gemein, dass die Verantwortlichen nur selten bestraft werden. Einige Staaten wollen das ändern und den sogenannten Ökozid zur Straftat erklären. Die EU-Kommission will die Richtlinie zur Umweltkriminalität verschärfen. Unternehmensverantwortlichen sowie Politikern und Politikerinnen sollen bei Verbrechen gegen Umwelt und Natur schon bald bis zu zehn Jahre Haft drohen. Aber ist das realistisch? Bericht: Benedict Feichtner.

Langlebige Kleinsteuern: Warum der Finanzminister auf Bagatellabgaben nicht verzichten will

Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer: Das sind die großen Brocken im Steuersystem, mit dem sich die Republik Österreich finanziert. Aber es gibt auch zahlreiche Kleinabgaben, von denen sich manche kurios anhören: Die Luftsteuer für Gewerbeschilder, die Lustbarkeitsabgabe für Bälle oder Jahrmärkte oder die Flugabgabe für österreichische Passagiere. Manche „Kleinen“ gelten nur in einem Bundesland. Immer öfter wird die Abschaffung dieser sogenannten Bagatellsteuern gefordert. Aber auch die kleinen Steuern bringen dem Fiskus viel Geld, auf das der Finanzminister natürlich nicht verzichten will. Bericht: Werner Jambor.

