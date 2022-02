„Am Schauplatz“-Reportage über Grundstücksspekulationen und Millionenprojekte in Österreichs Ski-Hochburgen

„Betongold an der Piste“ am 17. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Immobilien in Österreichs Skidestinationen boomen mehr denn je. Die Preise für Appartements oder Chalets steigen seit Jahren ungebremst. Laut einer aktuellen Datenanalyse sind die Immobilienpreise allein innerhalb eines Jahres um zwölf Prozent, in Kitzbühel sogar um 24 Prozent gestiegen. Corona hat den Run auf das Betongold und den Zweitwohnsitz noch befeuert. Unzählige Projekte sind am Entstehen oder warten darauf, umgesetzt zu werden. Am Pass Thurn im Salzburger Pinzgau entsteht Österreichs luxuriösestes Skiresort: Six Senses Kitzbühel Alps. Obwohl Kitzbühel 20 Kilometer entfernt ist, lässt sich der Name gut vermarkten. Fünf Millionen Euro zahlt man für ein Chalet an einer stark frequentierten Passtraße. Aber nirgendwo sind die Immobilienpreise so hoch wie in Kitzbühel. Bis zu 20.000 Euro pro Quadratmeter sind keine Seltenheit. Viele deutsche Millionäre und Milliardäre besitzen hier einen rustikalen Zweitwohnsitz. Und so mancher deutsche Unternehmer ist in der Vergangenheit selbst ins Kitzbüheler Immobiliengeschäft eingestiegen.

Für ihre „Am Schauplatz“-Reportage „Betongold an der Piste“ – zu sehen am Donnerstag, dem 17. Februar 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 – war Nora Zoglauer in ganz Österreich unterwegs. Sie zeigt, wie Millionäre und Spekulanten mit viel Geschick Gesetze umgehen und an den schönsten Plätzen des Landes ihre Zweitwohnsitze errichten. Von den Bürgermeistern kommt meist nur wenig Widerstand – aber es gibt auch politische Erfolge im Kampf gegen den Ausverkauf.

