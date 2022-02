Neue Eigentümerstruktur bei ADEQAT: Hafez und Zehetner werden Gesellschafter

Unternehmensgründer Karl Derfler holt die beiden Prokuristen Nadja Hafez und Christian Zehetner als geschäftsführende Gesellschafter an Bord

Wir freuen uns über das Vertrauen von Karl Derfler und dass wir die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung von ADEQAT fortan gemeinsam in Angriff nehmen werden. Mit unserer ganzheitlichen Herangehensweise bieten wir unseren Kunden Sicherheit und Transparenz über den gesamten Immobilientransaktionsprozess – vom Ankauf eines Grundstücks oder Objekts, über die Erstellung von Nutzungskonzepten bis hin zum Exit. Darüber hinaus haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Expertise gepaart mit einer hohen Innovationskraft in Sachen Digitalisierung, zum Vorteil unserer Kunden laufend voranzutreiben Nadja Hafez und Christian Zehetner 1/2

Nadja Hafez und Christian Zehetner als Miteigentümer an Bord zu holen, ist die logische Konsequenz einer über die letzten Jahre vollzogenen gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Die beiden sind Transaktionsspezialisten ersten Ranges, die über eine tiefgehende Kenntnis des Marktes sowie ein über die Jahre aufgebautes hervorragendes Netzwerk verfügen. Mit ihrem Drive und Anspruch sind sie darüber hinaus Innovations- und Wachstumstreiber. Ich freue mich außerordentlich, gemeinsam mit Nadja Hafez und Christian Zehetner das Unternehmen in die Zukunft zu führen Karl Derfler 2/2

Wien (OTS) - ADEQAT, eines der führenden Immobilien- und Investmentmaklerunternehmen in Österreich, setzt die Segel in Richtung Zukunft und erweitert mit den beiden langjährigen Führungskräften, Nadja Hafez (33) und Christian Zehetner (38) die Gesellschafterstruktur. Die beiden Transaktions- und Immobilieninvestmentexperten sind seit mehr als fünf Jahren im Unternehmen tätig, zuletzt als Prokuristen und nun als geschäftsführende Gesellschafter für die Führung und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens mitverantwortlich. Das 2009 von Karl Derfler gegründete Immobilienunternehmen bietet ein von jahrzehntelanger Erfahrung und Innovationsgeist geprägtes Expertenwissen für Immobilieninvestments und stellt seinen Kunden umfassendes Know-how in der Beratung bei Immobilieninvestments, der Begleitung und Qualitätssicherung von Immobilientransaktionen sowie klassische Maklerleistungen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen Transaktionen mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro in den Assetklassen Wohnen sowie Gewerbe abwickeln.

„Nadja Hafez und Christian Zehetner als Miteigentümer an Bord zu holen, ist die logische Konsequenz einer über die letzten Jahre vollzogenen gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Die beiden sind Transaktionsspezialisten ersten Ranges, die über eine tiefgehende Kenntnis des Marktes sowie ein über die Jahre aufgebautes hervorragendes Netzwerk verfügen. Mit ihrem Drive und Anspruch sind sie darüber hinaus Innovations- und Wachstumstreiber. Ich freue mich außerordentlich, gemeinsam mit Nadja Hafez und Christian Zehetner das Unternehmen in die Zukunft zu führen“ , so Karl Derfler.



„Wir freuen uns über das Vertrauen von Karl Derfler und dass wir die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung von ADEQAT fortan gemeinsam in Angriff nehmen werden. Mit unserer ganzheitlichen Herangehensweise bieten wir unseren Kunden Sicherheit und Transparenz über den gesamten Immobilientransaktionsprozess – vom Ankauf eines Grundstücks oder Objekts, über die Erstellung von Nutzungskonzepten bis hin zum Exit. Darüber hinaus haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Expertise gepaart mit einer hohen Innovationskraft in Sachen Digitalisierung, zum Vorteil unserer Kunden laufend voranzutreiben“ , so Nadja Hafez und Christian Zehetner.



Ganzheitliche Investment- und Transaktionsberatung vom Ankauf bis zum Exit



Die Beratung von privaten und institutionellen Investoren reicht von Transaktionen großvolumiger Renditeobjekte in den Bereichen Wohnen, Büro und Hospitality bis zu Retail und Logistik. In der Assetklasse Hotels verfügt das Unternehmen zudem über langjährige Erfahrung und Expertise was die Auswahl und Vermittlung von nationalen und internationalen Hotelbetreibern betrifft. Im vergangenen Jahr konnte das neunköpfige Team eine Vielzahl an Projekten erfolgreich vermitteln, wie etwa die Wohnneubauprojekte „Leo 19“ in Wien Floridsdorf und „Condo 11“ in Wien Simmering, das Fachmarktzentrum "Kolibri" im steirischen Knittelfeld, das Wohn- und Gewerbeneubauprojekt in Münchendorf sowie ein Wohnneubauprojekt mit 48 Einheiten in Graz im Stadtteil Gries. In der Assetklasse Hotels wurden darüber hinaus im Vorjahr rund 500 Hotelbetten an internationale Hotelbetreiber vermittelt.

Profil Christian Zehetner



Christian Zehetner ist seit rund 15 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig und verfügt über ein tiefgehendes Wissen im Management von komplexen Immobilientransaktionen, vorrangig in den Assetklassen Wohnen, Gewerbe und Retail. Darüber hinaus gilt er als Experte im Bereich der Digitalisierung von Transaktionsprozessen. Seine Karriere begann Zehetner in den Bereichen Asset Management mit dem Fokus auf Bestandsoptimierung und Liegenschaftsentwicklung. Der gebürtige Linzer studierte zunächst an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft und absolvierte im Anschluss das Masterstudium Immobilienmanagement & Bewertung an der Technischen Universität Wien.

Profil Nadja Hafez



Nadja Hafez ist Immobilien- und Transaktionsexpertin und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Management komplexer Transaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Assetklasse Hotels, wo sie Eigentümer, Entwickler und Investoren rund um das Thema Hotelimmobilien und Betreibersuche berät. Die gebürtige Schladmingerin studierte Russisch und Kommunikationswissenschaft in Salzburg sowie St. Petersburg und absolvierte das Masterstudium Immobilienmanagement und Bewertung an der Technischen Universität Wien. Hafez ist konzessionierte Immobilientreuhänderin im Bauträgerwesen und außerdem Lektorin an der TU Wien im Bereich Immobilienfonds und Portfoliomanagement.

Über ADEQAT



ADEQAT ist der Makler für großvolumige Investments in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Österreich sowie Deutschland, Ungarn und weiteren CEE-Ländern. ADEQAT zählt private Investoren, Stiftungen und Family Offices als auch institutionelle Marktteilnehmer aus dem In- und Ausland zu seinen Kernkunden. Mit mehr als einer halben Milliarde Euro Transaktionsvolumen seit dem Jahr 2016 zählt ADEQAT zu den stärksten Investmentmaklern im Immobiliensektor in Österreich. Der Fokus liegt auf fundierten Analysen, der Optimierung von Immobilieninvestments und der Strukturierung von Transaktionsprozessen und deren Begleitung unter Wahrung größtmöglicher Diskretion. Weitere Informationen finden Sie unter www.adeqat.com

Rückfragen & Kontakt:

LOEBELL NORDBERG

Mag. Martin Fürsatz, MA

Fon: +43-1-890 44 06-17

mf @ loebellnordberg.com

http://www.loebellnordberg.com