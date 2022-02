Novakid startet den Happy-Flashmob-Wettbewerb

San Francisco (ots/PRNewswire) - - Aufruf an junge Talente, sich ihrem virtuellen Chor anzuschließen

Talentierte Novakid-Schüler haben in einer virtuellen Choraufführung eine Coverversion von Happy von Pharrell Williams vorgetragen, um ihre Mitschüler zu ermutigen, an der nächsten Version der virtuellen Choraufführung von Novakid Happy teilzunehmen.

Musik kennt keine Grenzen: Sie verbindet uns, sie ist eine universelle Sprache, die jeder von klein auf versteht. Novakid ist bestrebt, die englische Sprache so zugänglich zu machen, wie es die Musik für Tausende von Kindern auf der ganzen Welt ist.

Nehmen Sie ein Video auf, in dem Ihr Kind Happy von Pharrell Williams singt, und teilen Sie es bis zum 15. April 2022 in den sozialen Medien unter dem Hashtag #novakid_happy. Die 20 Videos mit den meisten Aufrufen werden Teil der nächsten virtuellen Happy-Chorvorstellung sein, die am 23. April - dem Tag der englischen Sprache - auf dem YouTube-Kanal von Novakid veröffentlicht wird.

„Wir hoffen, dass diese aufmunternde Aufführung von Happy die Kinder dazu inspirieren wird ihre Talente mit uns zu teilen! Unser Ziel ist es, eine bessere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen, indem wir ihnen Englischkenntnisse vermitteln, damit sie Teil der globalen Gemeinschaft sein können. Wir hoffen, dass unser virtueller Flashmob unsere Gemeinschaft von außergewöhnlichen Kindern erweitert", so Max Azarov, Mitbegründer und CEO von Novakid.

Informationen zu Novakid

Novakid ist eine Online-Englischschule für Kinder, die 2017 im Silicon Valley (USA) von Max Azarov, Dmitry Malin und Amy Krolevetskaya gegründet wurde. Über 2.000 erfahrene und qualifizierte Lehrkräfte erteilen über diese interaktive Online-Plattform Englischunterricht für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren. Im Jahr 2021 wurden über 2,4 Millionen Unterrichtsstunden an rund 70 000 aktive Schüler erteilt. Die Gesamtzahl der Kunden auf der Novakid-Plattform übersteigt 500.000 Nutzer.

Nach Angaben von J'son & Partners Consulting (2021) ist Novakid der Marktführer in seinem Segment in Europa.

Im Jahr 2021 wurde Novakid von The Org unter die Top 50 der aufstrebenden Unternehmen im Bereich Bildungstechnologie aufgenommen.

HolonIQ nahm Novakid 2021 in die Liste der 100 vielversprechendsten Start-Ups aus Europa aufgenommen.

Novakid wurde in die GSV EdTechTop 150 Liste der führenden privaten Unternehmen im Bereich des digitalen Lernens aufgenommen.

Novakid wurde in die EdTech Digest Liste der Top 1000 Unternehmen, die die EdTech-Branche verändern, aufgenommen.

