Marshallplan-Stipendien für IMC FH Krems

Das renommierte Forschungsstipendienprogramm für US-Top-Universitäten an der FH Krems wird 2022/23 auf weitere Studienprogramme ausgeweitet.

Krems (OTS) - Jährlich freuen sich acht Studierende der IMC FH Krems über Stipendien im Fachbereich Life Sciences und Naturwissenschaften und verbringen Forschungsaufenthalte an Top-US-Universitäten. Derzeit leben sechs Studierende des Studiengangs Medical and Pharmaceutical Biotechnology und zwei Studierende aus Applied Chemistry mit Marshallplan-Stipendien in den USA. Ab dem Studienjahr 2022/23 können sich auch Studierende der Studiengänge Informatics, Digital Business Information and Transformation, Management sowie Management von Gesundheitsunternehmen um Stipendien bewerben, sofern das Forschungsthema in die Kategorie Science fällt.

Forschungsstipendium für Harvard

Eine von bisher mehr als 100 Stipendiatinnen und Stipendiaten ist Sarah Schwarz. Sie hat bereits als Bachelor-Studierende des Studiengangs Medical and Pharmaceutical Biotechnology außergewöhnliche Leistungen erbracht und sich an einem Forschungsprojekt an der IMC FH Krems beteiligt. Ihr Praktikum im Rahmen ihres Studiums führte die Bachelor-Studierende an das Dana-Farber Cancer Institute, ein Teaching Hospital der Harvard Medical School in Boston, Massachusetts (USA). Dafür erhielt sie ein Marshallplan-Stipendium.

Das Haigis Labor, in dem sie arbeitete, untersucht ein Onkogen namens KRAS. „Dieses Onkogen ist in mehr als 15 % aller Krebsarten mutiert. Es hat ein sehr hohes Mutationsauftreten in Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- und Darmkrebs“, erläutert Schwarz. Derzeit sei noch nicht gänzlich geklärt, wie KRAS zur Krebsentstehung gewisser Krebsarten beiträgt und wie man es effektiv therapeutisch gezielt behandeln kann. „In dem Forschungsprojekt wurde untersucht, warum das KRAS-Onkogen nur in den genannten Krebsarten häufig mutiert ist, während in anderen Tumortypen kaum eine KRAS-Mutation nachgewiesen werden kann. Wir versuchten herauszufinden, wie sich Organe, in denen kaum KRAS-Mutationen vorkommen, vor einer KRAS-Mutation schützen.“ Erkenntnisse, die aus diesem Projekt gewonnen werden, können wiederum in neue therapeutische Ansätze übersetzt werden.

Positive Resonanz in Harvard auf Top-Ausbildung

Das Echo auf die Grundausbildung an der IMC FH Krems war in den USA durchwegs sehr positiv. „Die Resonanz, die mich vonseiten des Institutes in Boston erreicht hat, zeigte, dass sich die Ausbildung an der FH besonders durch ihren Praxisbezug und ihre fachliche Exzellenz auszeichnet“, bestätigt Schwarz.

„ Die Ausbildung an der IMC FH Krems sticht nicht nur durch ihre unglaubliche Breite, sondern auch durch ihre Tiefe hervor – dies hat mir auch während meines Forschungsaufenthaltes in Boston sehr geholfen “, so Sarah Schwarz.

Erweiterung des Marshallplan-Stipendiums durch neue fachliche Schwerpunkte

Die Marshallplan-Jubiläumsstiftung vergibt jährlich Stipendien an österreichische Studierende für Forschungsaufenthalte in den USA und unterstützt die Zusammenarbeit. Für die Förderungen werden vor allem Master- und PhD-Studierende mit herausragenden Studienleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern bedacht.

Dr. Markus Schweiger, Executive Director der Marshallplan-Jubiläumsstiftung, freut sich über die jahrelange Zusammenarbeit, die zahlreiche wertvolle Kooperationen hervorgebracht hat:

„ Seit 2008 arbeiten die IMC FH Krems und die Marshallplan-Jubiläumsstiftung eng zusammen, um talentierten und engagierten jungen Forscherinnen und Forschern einen Aufenthalt in den USA zu ermöglichen . Diese Zusammenarbeit fand bisher vor allem in den Bereichen Biotechnologie sowie Chemie statt und hat in diesem Zeitraum über 100 Forscherinnen und Forscher in die USA geführt. Es freut mich daher sehr, dass wir im nächsten Studienjahr die für ein Fellowship infrage kommenden Studienrichtungen erweitern konnten und so zum Beispiel auch im Bereich der Digitalisierung und Innovation gemeinsam mit der IMC FH Krems einen neuen Schwerpunkt setzen können. Für die vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit möchte ich mich bei allen beteiligten Personen der IMC FH Krems recht herzlich bedanken.“

